|Daniellou
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Première sortie en kayak
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Mauvaise entrée dans l'eau : tu coules
Contribution le : 18/07 07:01:08
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|ascanio
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 19/04/2008 08:45
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2 erreurs : pas de gilet de sauvetage, pas de jupe... tu l'étonné qu'il coule
Contribution le : 18/07 07:08:53
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Faire du kayak c'est coule !
Contribution le : 18/07 08:45:55
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
Que, quoi ?
Contribution le : 18/07 09:32:05
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|JCM77
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1 #5
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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@ascanio pas de jupe mais ça aurait pu passer si celui qui filme l’avait accompagné dans l’eau en retenant le bateau avec la poignée.
Contribution le : 18/07 10:48:43
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|vivaberthaga
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@JCM77 ou plus bêtement s'il avait eu des abdos en état de fonctionner
Contribution le : 18/07 22:49:17
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