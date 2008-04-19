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Communauté



Daniellou
Première sortie en kayak
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
Mauvaise entrée dans l'eau : tu coules

Contribution le : 18/07 07:01:08
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ascanio
Re: Première sortie en kayak
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 19/04/2008 08:45
Post(s): 1153
Karma: 75
2 erreurs : pas de gilet de sauvetage, pas de jupe... tu l'étonné qu'il coule

Contribution le : 18/07 07:08:53
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MYRRZINN
Re: Première sortie en kayak
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
Faire du kayak c'est coule !

Contribution le : 18/07 08:45:55
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alfosynchro
Re: Première sortie en kayak
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21139
Karma: 8824
Citation :

@ascanio a écrit:
... tu l'étonné qu'il coule


Que, quoi ?

Contribution le : 18/07 09:32:05
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JCM77
Re: Première sortie en kayak
 1  #5
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1838
Karma: 1686
@ascanio pas de jupe mais ça aurait pu passer si celui qui filme l’avait accompagné dans l’eau en retenant le bateau avec la poignée.

Contribution le : 18/07 10:48:43
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vivaberthaga
Re: Première sortie en kayak
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3888
Karma: 3880
@JCM77 ou plus bêtement s'il avait eu des abdos en état de fonctionner

Contribution le : 18/07 22:49:17
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