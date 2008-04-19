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Daniellou Première sortie en kayak 3 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2762 Karma: 5805 Mauvaise entrée dans l'eau : tu coules

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 18/07 07:01:08

ascanio Re: Première sortie en kayak 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1153 Karma: 75 2 erreurs : pas de gilet de sauvetage, pas de jupe... tu l'étonné qu'il coule

Contribution le : 18/07 07:08:53

MYRRZINN Re: Première sortie en kayak 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5997 Faire du kayak c'est coule !

Contribution le : 18/07 08:45:55

alfosynchro Re: Première sortie en kayak 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21139 Karma: 8824

@ascanio a écrit:

... tu l'étonné qu'il coule



Que, quoi ? Citation :Que, quoi ?

Contribution le : 18/07 09:32:05

JCM77 Re: Première sortie en kayak 1 #5

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1838 Karma: 1686 @ascanio pas de jupe mais ça aurait pu passer si celui qui filme l’avait accompagné dans l’eau en retenant le bateau avec la poignée.

Contribution le : 18/07 10:48:43

vivaberthaga Re: Première sortie en kayak 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3888 Karma: 3880 @JCM77 ou plus bêtement s'il avait eu des abdos en état de fonctionner

Contribution le : 18/07 22:49:17