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Daniellou
Football artistico-disco
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805

Contribution le : 18/07 07:13:33
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MYRRZINN
Re: Football artistico-disco
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
C'est très gay tout ça...

Contribution le : 18/07 09:12:25
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domi13180
Re: Football artistico-disco
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1978
Karma: 5402
Et le goal est chargé de l'arrêt ?

Contribution le : 18/07 16:17:02
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Loom-
Re: Football artistico-disco
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11233
Karma: 4801
Où on va chercher tout ça ...

Contribution le : 18/07 17:11:11
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Crazy-13
Re: Football artistico-disco
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
Et les joueurs adverse, pourquoi ils ont l'air heureux de s'être pris un but?
Et qu'est ce qu'ils attendent ceux qu'on voir à quatre patte à la fin?
Tant de question qui resteront sans réponse. 🤭

Contribution le : 18/08 02:53:02
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