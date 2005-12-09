|Daniellou
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Football artistico-disco
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
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Contribution le : 18/07 07:13:33
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
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C'est très gay tout ça...
Contribution le : 18/07 09:12:25
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|domi13180
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1978
Karma: 5402
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Et le goal est chargé de l'arrêt ?
Contribution le : 18/07 16:17:02
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11233
Karma: 4801
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Où on va chercher tout ça ...
Contribution le : 18/07 17:11:11
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
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Et les joueurs adverse, pourquoi ils ont l'air heureux de s'être pris un but?
Et qu'est ce qu'ils attendent ceux qu'on voir à quatre patte à la fin?
Tant de question qui resteront sans réponse.
Contribution le : 18/08 02:53:02
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