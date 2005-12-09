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Daniellou Altères à poids variable 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2761 Karma: 5804 Façon barillet de pistolet géant

Surement made in USA pour eux-même

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 18/07 07:21:13

Crazy-13 Re: Altères à poids variable 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10073 je préfère rester sur mes bonnes vieilles altère à l'ancienne, avec les disques qu'on y ajoute pour le poids qu'on veut soulever, au moins pas de problème d'équilibre de charge ici.

Contribution le : 18/08 02:49:38