|Daniellou
|
Altères à poids variable
|
5 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804
|
Façon barillet de pistolet géant
Surement made in USA pour eux-même
Contribution le : 18/07 07:21:13
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10073
|
je préfère rester sur mes bonnes vieilles altère à l'ancienne, avec les disques qu'on y ajoute pour le poids qu'on veut soulever, au moins pas de problème d'équilibre de charge ici.
Contribution le : 18/08 02:49:38
|Signaler