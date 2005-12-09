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Daniellou
Altères à poids variable
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804
Façon barillet de pistolet géant
Surement made in USA pour eux-même

Contribution le : 18/07 07:21:13
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Crazy-13
Re: Altères à poids variable
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10073
je préfère rester sur mes bonnes vieilles altère à l'ancienne, avec les disques qu'on y ajoute pour le poids qu'on veut soulever, au moins pas de problème d'équilibre de charge ici.

Contribution le : 18/08 02:49:38
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