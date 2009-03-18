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Daniellou
Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2762
Karma: 5805
Sacré matos! et le bruit!!!

Contribution le : 18/07 07:24:10
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FMJ65
Re: Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17963
Karma: 7631
Pellicule de 70mm !!!
Pas à la portée d'un projectionniste lambda !

Contribution le : 18/07 09:24:35
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blahmeuh
Re: Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2199
Karma: 551
Ce genre de cabines vaut le coup à visiter, surtout en séance.
mais aujourd'hui, les salles "normales" voire petits cinés, c'est un "gros" vidéoprojecteur, un linux custom, des certificats pour du chiffrement et un bouton lecture comme sur ton lecteur bluray.
voilà la magie du ciné, une personne peut tenir 6 salles de projection en même temps.

bonus : tout peut être automatisé (lumières, début du film etc)

Contribution le : 18/07 11:27:01
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Wiliwilliam
Re: Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41582
Karma: 21310
Vous voulez voir ça dans une belle salle? Rdz-vous à Montpellier, ou à Bruxelles 😂

Contribution le : 18/07 11:28:39
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Chrys77
Re: Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4879
Karma: 3451
J'ai estimé l'encombrement, malheureusement j'ai pas la place chez moi ! 😞

Contribution le : 18/07 19:05:40
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Nebinaf
Re: Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 22/01/2014 08:00
Post(s): 1669
Karma: 2877
Alors la je suis bouche bée !
J'étais persuadé que tout était numérisé depuis longtemps et que la bobine de film n'avait pas survécu au XXI siècle

Contribution le : 18/07 19:08:39
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