Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2199 Karma: 551

Ce genre de cabines vaut le coup à visiter, surtout en séance.

mais aujourd'hui, les salles "normales" voire petits cinés, c'est un "gros" vidéoprojecteur, un linux custom, des certificats pour du chiffrement et un bouton lecture comme sur ton lecteur bluray.

voilà la magie du ciné, une personne peut tenir 6 salles de projection en même temps.



bonus : tout peut être automatisé (lumières, début du film etc)

Contribution le : 18/07 11:27:01