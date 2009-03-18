Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
|Daniellou
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Les coulisses d'une projection IMAX de L'Odyssée de Nolan
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5 #1
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Sacré matos! et le bruit!!!
Contribution le : 18/07 07:24:10
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Pellicule de 70mm !!!
Pas à la portée d'un projectionniste lambda !
Contribution le : 18/07 09:24:35
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|blahmeuh
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0 #3
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Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Ce genre de cabines vaut le coup à visiter, surtout en séance.
mais aujourd'hui, les salles "normales" voire petits cinés, c'est un "gros" vidéoprojecteur, un linux custom, des certificats pour du chiffrement et un bouton lecture comme sur ton lecteur bluray.
voilà la magie du ciné, une personne peut tenir 6 salles de projection en même temps.
bonus : tout peut être automatisé (lumières, début du film etc)
Contribution le : 18/07 11:27:01
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|Wiliwilliam
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0 #4
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Vous voulez voir ça dans une belle salle? Rdz-vous à Montpellier, ou à Bruxelles
Contribution le : 18/07 11:28:39
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|Chrys77
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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J'ai estimé l'encombrement, malheureusement j'ai pas la place chez moi !
Contribution le : 18/07 19:05:40
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|Nebinaf
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 22/01/2014 08:00
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Alors la je suis bouche bée !
J'étais persuadé que tout était numérisé depuis longtemps et que la bobine de film n'avait pas survécu au XXI siècle
Contribution le : 18/07 19:08:39
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