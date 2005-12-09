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Daniellou Sacré costume de loup-garou 9 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2761 Karma: 5804 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 18/07 07:30:17

FMJ65 Re: Sacré costume de loup-garou 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17961 Karma: 7630 J'en connais qui vont pas bien dormir !!!!!!!!

Contribution le : 18/07 09:28:54

domi13180 Re: Sacré costume de loup-garou 0 #4

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1979 Karma: 5398 J'ai vu des cosplays dans ce genre au Hero Festival de Marseille. C'est étonnant.

Contribution le : 18/07 16:02:34

Crazy-13 Re: Sacré costume de loup-garou 0 #6

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10073 Vu comment ça rend déjà très bien en plein jour (bon pas vu de près ici, mais quand même), je n'ose même pas imaginer tomber dans la nuit sur une personne portant ce genre de costume, c'est la crise cardiaque assuré.

Contribution le : 18/08 02:47:22