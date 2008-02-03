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Daniellou
Petite colonie de frelons
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804

Contribution le : 18/07 07:33:56
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JackVance
Re: Petite colonie de frelons
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1159
Karma: 1169
Le QG mondial des frelons asiatiques ? La base logistique ?

Contribution le : 18/07 09:08:36
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FMJ65
Re: Petite colonie de frelons
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
Et les guz sont près pour la guerre thermonucléaire !!!!!!

Contribution le : 18/07 09:30:21
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Bricci
Re: Petite colonie de frelons
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348
Visiblement, le 8 est leur chiffre fétiche !

Contribution le : 18/07 17:47:04
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Chrys77
Re: Petite colonie de frelons
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4874
Karma: 3451
@JackVance Je dirais même plus, c'est une invasion, on voit très nettement leurs vaisseaux spatiaux 🙂

Contribution le : 18/07 19:03:06
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