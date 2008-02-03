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Daniellou Petite colonie de frelons 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2761 Karma: 5804 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 18/07 07:33:56

JackVance Re: Petite colonie de frelons 1 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1159 Karma: 1169 Le QG mondial des frelons asiatiques ? La base logistique ?

Contribution le : 18/07 09:08:36

FMJ65 Re: Petite colonie de frelons 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17961 Karma: 7630 Et les guz sont près pour la guerre thermonucléaire !!!!!!

Contribution le : 18/07 09:30:21

Bricci Re: Petite colonie de frelons 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11348 Visiblement, le 8 est leur chiffre fétiche !

Contribution le : 18/07 17:47:04

Chrys77 Re: Petite colonie de frelons 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4874 Karma: 3451 JackVance Je dirais même plus, c'est une invasion, on voit très nettement leurs vaisseaux spatiaux Je dirais même plus, c'est une invasion, on voit très nettement leurs vaisseaux spatiaux

Contribution le : 18/07 19:03:06