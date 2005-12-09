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Kilroy1
Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22407
Karma: 31130

https://www.reddit.com/comments/1uznv45

Contribution le : 18/07 11:48:20
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Crazy-13
Re: Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10075
Le résultat finale est très joli, même si je ne vois pas l'intérêt de posséder ce genre de déco.

Contribution le : 18/08 02:39:26
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Wiliwilliam
Re: Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41582
Karma: 21310
Citation :

@Crazy-13 a écrit:
Le résultat finale est très joli, même si je ne vois pas l'intérêt de posséder ce genre de déco.


Le principe même de la déco, c'est totalement subjectif 😂

Contribution le : 18/08 09:39:53
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