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Kilroy1 Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant 4 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22407 Karma: 31130

https://www.reddit.com/comments/1uznv45

Contribution le : 18/07 11:48:20

Wiliwilliam Re: Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41582 Karma: 21310

@Crazy-13 a écrit:

Le résultat finale est très joli, même si je ne vois pas l'intérêt de posséder ce genre de déco.



Le principe même de la déco, c'est totalement subjectif Citation :Le principe même de la déco, c'est totalement subjectif

Contribution le : 18/08 09:39:53