|Kilroy1
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Décoration d'un œuf avec de la cire et du colorant
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 18/07 11:48:20
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|Crazy-13
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Le résultat finale est très joli, même si je ne vois pas l'intérêt de posséder ce genre de déco.
Contribution le : 18/08 02:39:26
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
Le principe même de la déco, c'est totalement subjectif
Contribution le : 18/08 09:39:53
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