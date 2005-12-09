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Kilroy1 Un escalier se transforme en ascenseur 3 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22402 Karma: 31125

https://www.reddit.com/comments/1uz7pvu

Contribution le : 18/07 12:08:04

Crazy-13 Re: Un escalier se transforme en ascenseur 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10073 Clairement ici il y avait largement la place de créer une pente douce à la place de ce système d'escalier se transformant en monte charge...

Contribution le : 18/08 02:35:20

Gog077 Re: Un escalier se transforme en ascenseur 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2790 Karma: 1561 L'idée est bonne, mais c'est pas parce que certains sont en fauteuils qu'ils ont envie de vivre à 2 à l'heure... C'est abusé le temps que ça prend

Contribution le : 18/08 11:06:21