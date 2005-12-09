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Kilroy1
Un escalier se transforme en ascenseur
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22402
Karma: 31125

https://www.reddit.com/comments/1uz7pvu

Contribution le : 18/07 12:08:04
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blahmeuh
Re: Un escalier se transforme en ascenseur
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2197
Karma: 551
4 minutes pour monter, 7 sec pour descendre.

Contribution le : 18/07 13:03:43
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Crazy-13
Re: Un escalier se transforme en ascenseur
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10073
Clairement ici il y avait largement la place de créer une pente douce à la place de ce système d'escalier se transformant en monte charge...

Contribution le : 18/08 02:35:20
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FMJ65
Re: Un escalier se transforme en ascenseur
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
Génial mais pas rapide !

Contribution le : 18/08 09:59:18
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Gog077
Re: Un escalier se transforme en ascenseur
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
L'idée est bonne, mais c'est pas parce que certains sont en fauteuils qu'ils ont envie de vivre à 2 à l'heure... C'est abusé le temps que ça prend

Contribution le : 18/08 11:06:21
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