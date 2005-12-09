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Kilroy1 Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert 4 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22398 Karma: 31122

https://www.reddit.com/comments/1uzqiq8

Contribution le : 18/07 12:12:43

vivaberthaga Re: Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3882 Karma: 3880 @FMJ65 Pour info, même si manifestement ici tu ironises sur le fait qu'ils soient guides, dans la plupart des parcs nationaux où sévissent des braconniers les guides sont effectivement armés... et souvent sympathiques.

Contribution le : 18/08 10:38:22