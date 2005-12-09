Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22398
Karma: 31122

https://www.reddit.com/comments/1uzqiq8

Contribution le : 18/07 12:12:43
Signaler

Crazy-13
Re: Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87530
Karma: 10072
Ce sont de véritable couteau Suisse ces Kalachnikov quand même.

Contribution le : 18/08 02:32:46
Signaler

FMJ65
Re: Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17960
Karma: 7630
Ils sont équipés ces sympathiques guides .....

Contribution le : 18/08 09:58:19
Signaler

vivaberthaga
Re: Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3882
Karma: 3880
@FMJ65 Pour info, même si manifestement ici tu ironises sur le fait qu'ils soient guides, dans la plupart des parcs nationaux où sévissent des braconniers les guides sont effectivement armés... et souvent sympathiques.

Contribution le : 18/08 10:38:22
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.