Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
|Kilroy1
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Démarrer un voiture avec 2 kalshs au lieu de câble en plein désert
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 18/07 12:12:43
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Ce sont de véritable couteau Suisse ces Kalachnikov quand même.
Contribution le : 18/08 02:32:46
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ils sont équipés ces sympathiques guides .....
Contribution le : 18/08 09:58:19
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@FMJ65 Pour info, même si manifestement ici tu ironises sur le fait qu'ils soient guides, dans la plupart des parcs nationaux où sévissent des braconniers les guides sont effectivement armés... et souvent sympathiques.
Contribution le : 18/08 10:38:22
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