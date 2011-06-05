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domi13180
L'école organise une fête d'anniversaire pour Cole, le chien de thérapie sourd
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1979
Karma: 5406

https://www.reddit.com/comments/1uzwnkh

et lui chante Joyeux Anniversaire en language sourd muet.

Contribution le : 18/07 16:40:56
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Loom-
Re: L'école organise une fête d'anniversaire pour Cole, le chien de thérapie sourd
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11236
Karma: 4801
Tout ce qu'il veut c'est bouffé.

Contribution le : 18/07 17:09:22
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alfosynchro
Re: L'école organise une fête d'anniversaire pour Cole, le chien de thérapie sourd
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
Magnifique Dogo Argentino ! Elle me rappelle la mienne :


Contribution le : 18/07 17:42:31
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