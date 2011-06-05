L'école organise une fête d'anniversaire pour Cole, le chien de thérapie sourd
|domi13180
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L'école organise une fête d'anniversaire pour Cole, le chien de thérapie sourd
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1uzwnkh
et lui chante Joyeux Anniversaire en language sourd muet.
Contribution le : 18/07 16:40:56
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Tout ce qu'il veut c'est bouffé.
Contribution le : 18/07 17:09:22
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Contribution le : 18/07 17:42:31
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