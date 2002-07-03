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domi13180
Farce funéraire ultime
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1979
Karma: 5405

https://www.reddit.com/comments/1uzujep

Il ne voulait pas d'une salle pleine de gens en train de pleurer, alors il a réalisé la farce funéraire ultime .

Contribution le : 18/07 16:44:07
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Loom-
Re: Farce funéraire ultime
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11234
Karma: 4801
Comment rassembler toutes la famille , n'empêche ça dù avoir un coups côté argent tout ça .

Contribution le : 18/07 17:07:08
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FanfanLaTulipe
Re: Farce funéraire ultime
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 681
Karma: 381
Une vidéo qui date de 2019. 😉


Être créatif... jusqu'à son propre enterrement !

Contribution le : 18/07 17:27:13
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Koreus
Re: Farce funéraire ultime
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77796
Karma: 39502
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/blague-message-enterrement.html

Contribution le : 21/07 16:19:12
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