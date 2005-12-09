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domi13180 Maquillage permanent ? 6 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1979 Karma: 5403

https://www.reddit.com/comments/1uuj28l



Du maquillage insensible à l'eau. Du maquillage insensible à l'eau.

Contribution le : 18/07 17:05:16

Loom- Re: Maquillage permanent ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11233 Karma: 4801 Ahah la tronche , il percute dans la merde qu'il est .

Contribution le : 18/07 17:08:03

MYRRZINN Re: Maquillage permanent ? 3 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3768 Karma: 5997 La nouvelle mode sur Koreus : les vidéos de 0.05 secondes. Vous fatiguez pas les gars ! postez juste une photo !

Contribution le : 18/07 18:16:04

Crazy-13 Re: Maquillage permanent ? 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10074

Il va pouvoir travailler à plein temps comme Willy Wonka. Le mec se plaint que ça ne part pas de ses mains, mais il ferait plutôt mieux de s'inquiéter de son pote sur lequel il a tartiné ce maquillage.Il va pouvoir travailler à plein temps comme Willy Wonka.

Contribution le : 18/08 02:11:16