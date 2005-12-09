|domi13180
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Maquillage permanent ?
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6 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1uuj28l
Du maquillage insensible à l'eau.
Contribution le : 18/07 17:05:16
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Ahah la tronche , il percute dans la merde qu'il est .
Contribution le : 18/07 17:08:03
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|MYRRZINN
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3 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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La nouvelle mode sur Koreus : les vidéos de 0.05 secondes. Vous fatiguez pas les gars ! postez juste une photo !
Contribution le : 18/07 18:16:04
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Le mec se plaint que ça ne part pas de ses mains, mais il ferait plutôt mieux de s'inquiéter de son pote sur lequel il a tartiné ce maquillage.
Il va pouvoir travailler à plein temps comme Willy Wonka.
Contribution le : 18/08 02:11:16
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