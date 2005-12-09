Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
Maquillage permanent ?
 6  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1979
Karma: 5403

https://www.reddit.com/comments/1uuj28l

Du maquillage insensible à l'eau.

Contribution le : 18/07 17:05:16
Signaler

Loom-
Re: Maquillage permanent ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11233
Karma: 4801
Ahah la tronche , il percute dans la merde qu'il est .

Contribution le : 18/07 17:08:03
Signaler

MYRRZINN
Re: Maquillage permanent ?
 3  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
La nouvelle mode sur Koreus : les vidéos de 0.05 secondes. Vous fatiguez pas les gars ! postez juste une photo !

Contribution le : 18/07 18:16:04
Signaler

Crazy-13
Re: Maquillage permanent ?
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10074
Le mec se plaint que ça ne part pas de ses mains, mais il ferait plutôt mieux de s'inquiéter de son pote sur lequel il a tartiné ce maquillage.
Il va pouvoir travailler à plein temps comme Willy Wonka. 😁

Contribution le : 18/08 02:11:16
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.