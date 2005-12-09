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Daniellou
Parcours à obstacles au dessus de l'eau réalisé avec désinvolture
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2769
Karma: 5808
Sans fautes... Ou presque!

Contribution le : 18/07 20:26:15
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Crazy-13
Re: Parcours à obstacles au dessus de l'eau réalisé avec désinvolture
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10076
j'ai comme l'impression qu'il le fait exprès, il a clairement joué la carte du second degré sur cette épreuve.

Contribution le : 18/08 01:28:22
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