Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
|Daniellou
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Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2780
Karma: 5826
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on risque de se prendre un obstacle
Contribution le : 18/07 20:27:53
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|blahmeuh
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 551
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le bateau repart ?
l'avant du bateau se reconstruit tout seul ?
wtf
Contribution le : 18/07 20:37:43
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|Chrys77
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4896
Karma: 3456
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@blahmeuh C'est pas grave car "chalalalalala chalalalalala chalalalalala"
Contribution le : 19/07 09:11:24
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17965
Karma: 7631
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Ca c'est de la gaufre !!!!!!
Contribution le : 19/07 09:47:40
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