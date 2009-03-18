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Daniellou
Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2780
Karma: 5826
on risque de se prendre un obstacle

Contribution le : 18/07 20:27:53
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blahmeuh
Re: Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 551
le bateau repart ?
l'avant du bateau se reconstruit tout seul ?
wtf

Contribution le : 18/07 20:37:43
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Chrys77
Re: Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4896
Karma: 3456
@blahmeuh C'est pas grave car "chalalalalala chalalalalala chalalalalala"

Contribution le : 19/07 09:11:24
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FMJ65
Re: Ne pas regarder son téléphone en pilotant un bateau
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17965
Karma: 7631
Ca c'est de la gaufre !!!!!!

Contribution le : 19/07 09:47:40
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