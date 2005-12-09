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Daniellou Glace aromatisée à la raie 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2769 Karma: 5808 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 19/07 07:20:32

domi13180 Re: Glace aromatisée à la raie 0 #2

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1979 Karma: 5405 C'est une glace plombière sans kirsch et sans fruit confit.

Contribution le : 19/07 16:23:43

Crazy-13 Re: Glace aromatisée à la raie 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10076



Avec des amis comme lui, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis... Mais c'est quel genre de pote qui fait ça?Avec des amis comme lui, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis...

Contribution le : 18/08 22:37:40