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Daniellou
Glace aromatisée à la raie
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2769
Karma: 5808

Contribution le : 19/07 07:20:32
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domi13180
Re: Glace aromatisée à la raie
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1979
Karma: 5405
C'est une glace plombière sans kirsch et sans fruit confit.

Contribution le : 19/07 16:23:43
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Crazy-13
Re: Glace aromatisée à la raie
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10076
Mais c'est quel genre de pote qui fait ça? 🤢

Avec des amis comme lui, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis... 🤮

Contribution le : 18/08 22:37:40
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