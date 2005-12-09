Policiers motards à Amsterdam



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87545 Karma: 10076

Comme je ne savais pas expliquer ce que je venais de voir, j'ai posé la question à Gemini et voici sa réponse:



Il s'agit d'une performance artistique et humoristique de rue intitulée la « Kiddy Ride Police Patrol » (KRPP).



Ce que tu vois exactement :



• L'équipement : Ce sont deux vrais manèges pour enfants (des kiddie rides à pièce, comme ceux devant les supermarchés) montés sur des socles roulants motorisés cachés dessous.

• Les comédiens : Deux comédiens néerlandais de la compagnie de théâtre de rue Actic vêtus en policiers motards. Ils restent très sérieux et gardent la posture rigide des manèges tout en se déplaçant dans la foule.

• Le principe : Ils déambulent dans les rues piétonnes en faisant osciller les motos comme le ferait un vrai manège pour enfants, tout en distribuant de fausses amendes absurdes ou des contrôles d'alcoolémie rigolos aux piétons.

Contribution le : 18/08 22:27:04