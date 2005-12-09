|Kilroy1
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Une ourse chasse un tigre en Inde
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 19/07 09:31:28
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
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Et le petit ne la quitte pas d'une semelle !
Contribution le : 19/07 09:48:44
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
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Clairement généré par IA ! Si un ours prend déjà ses jambes à son cou à la seule vue d'un chat, alors face à un tigre, n'en parlons même pas.
Contribution le : 18/08 22:20:52
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