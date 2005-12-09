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Kilroy1
Une ourse chasse un tigre en Inde
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22420
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0jgy4

Contribution le : 19/07 09:31:28
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FMJ65
Re: Une ourse chasse un tigre en Inde
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Et le petit ne la quitte pas d'une semelle !

Contribution le : 19/07 09:48:44
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Crazy-13
Re: Une ourse chasse un tigre en Inde
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10078
Clairement généré par IA ! Si un ours prend déjà ses jambes à son cou à la seule vue d'un chat, alors face à un tigre, n'en parlons même pas. 🤭

Contribution le : 18/08 22:20:52
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