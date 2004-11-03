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Kilroy1
Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22420
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0f68c

Contribution le : 19/07 09:37:40
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blahmeuh
Re: Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 551
tiens, de l'ASMR pas glauque pour une fois 🙂

Contribution le : 19/07 10:07:16
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Chrys77
Re: Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4896
Karma: 3458
Je m'attarderais pas dans les parages...

Contribution le : 19/07 12:42:14
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Mamethis
Re: Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 3  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 722
Karma: 1251
C'est énervant toutes ces vidéos mises en scène !
Demander à quelqu'un d'uriner dans un canyon juste pour faire, des vues !
Non mais franchement !!

Contribution le : 19/07 14:20:24
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Crazy-13
Re: Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10078
il est fou lui, ce n'est pas du tout une rivière qui renait ce qu'il film, mais un T-1000 qui reprend forme.



😁

Contribution le : 18/08 22:18:03
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Loom-
Re: Bruit d'une rivière qui renait entre les rochers du désert
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11236
Karma: 4801
Citation :

@blahmeuh a écrit:
tiens, de l'ASMR pas glauque pour une fois :)



Oui mais pas quand tu as envie de pisser.

Contribution le : 18/08 22:28:26
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