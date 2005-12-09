|Kilroy1
|
Synchronisation des fusils
|
6 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22421
Karma: 31174
|
Contribution le : 19/07 12:44:48
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
|
J'aime bien quand c'est bien synchro !!
Contribution le : 19/07 12:56:45
|Signaler
|vivaberthaga
|
1 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888
|
Contribution le : 19/07 14:28:43
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3771
Karma: 6000
|
@vivaberthaga
Nan, ça, ça donne pas envie de tirer un coup.
Contribution le : 19/07 16:55:04
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
|
Est ce qu'il y avait vraiment nécessité d'en faire autant pour un peloton d'exécution?
Contribution le : 18/08 22:09:20
|Signaler