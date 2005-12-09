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Kilroy1 Synchronisation des fusils 6 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22421 Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0hy9w

Contribution le : 19/07 12:44:48

alfosynchro Re: Synchronisation des fusils 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21147 Karma: 8826 J'aime bien quand c'est bien synchro !!

Contribution le : 19/07 12:56:45

MYRRZINN Re: Synchronisation des fusils 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3771 Karma: 6000 @vivaberthaga

Nan, ça, ça donne pas envie de tirer un coup.

Contribution le : 19/07 16:55:04

Crazy-13 Re: Synchronisation des fusils 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10079 Est ce qu'il y avait vraiment nécessité d'en faire autant pour un peloton d'exécution?

Contribution le : 18/08 22:09:20