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Kilroy1
Synchronisation des fusils
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22421
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0hy9w

Contribution le : 19/07 12:44:48
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alfosynchro
Re: Synchronisation des fusils
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
J'aime bien quand c'est bien synchro !!

Contribution le : 19/07 12:56:45
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vivaberthaga
Re: Synchronisation des fusils
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888

Contribution le : 19/07 14:28:43
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MYRRZINN
Re: Synchronisation des fusils
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3771
Karma: 6000
@vivaberthaga
Nan, ça, ça donne pas envie de tirer un coup.

Contribution le : 19/07 16:55:04
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Crazy-13
Re: Synchronisation des fusils
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
Est ce qu'il y avait vraiment nécessité d'en faire autant pour un peloton d'exécution? 😁

Contribution le : 18/08 22:09:20
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