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Kilroy1
Soleil empêcheur de siester en bronzant
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22421
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1uzsz1a

Contribution le : 19/07 12:47:49
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blahmeuh
Re: Soleil empêcheur de siester en bronzant
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
Le carrelage est soigneusement évité

Contribution le : 19/07 19:04:30
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Krobot
🤖 Chat vs Soleil
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Chat vs Soleil

Contribution le : 22/07 14:54:23
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Crazy-13
Re: Soleil empêcheur de siester en bronzant
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
ça c'est valable quand il ne fait pas déjà plus de 35°C dans la maison, je peux vous dire que pendant la canicule, ma climatisation en panne, mon chat ne s'amusait pas à s'allonger dans la lumière du soleil, au contraire, elle allait dehors, et je la voyait aller dans le fossé pour rentrer dans la buse de mon entré, qui était bien l'endroit le plus au frais et à l'ombre dans lequel elle pouvait se rendre pour faire sa sieste, il fallait juste qu'elle hâte le pas pour ne pas se cramer les coussinets sur les cailloux blanc devant la maison.

Contribution le : 22/07 23:26:40
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