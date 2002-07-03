|Kilroy1
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Soleil empêcheur de siester en bronzant
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6 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 19/07 12:47:49
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|blahmeuh
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0 #2
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Le carrelage est soigneusement évité
Contribution le : 19/07 19:04:30
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Chat vs Soleil
Contribution le : 22/07 14:54:23
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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ça c'est valable quand il ne fait pas déjà plus de 35°C dans la maison, je peux vous dire que pendant la canicule, ma climatisation en panne, mon chat ne s'amusait pas à s'allonger dans la lumière du soleil, au contraire, elle allait dehors, et je la voyait aller dans le fossé pour rentrer dans la buse de mon entré, qui était bien l'endroit le plus au frais et à l'ombre dans lequel elle pouvait se rendre pour faire sa sieste, il fallait juste qu'elle hâte le pas pour ne pas se cramer les coussinets sur les cailloux blanc devant la maison.
Contribution le : 22/07 23:26:40
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