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Communauté



domi13180
Changer 1 portière et se tromper de modèle
 5  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1982
Karma: 5415

https://www.reddit.com/comments/1v05zv6

Pour l'été ça fait de l'aération.

Contribution le : 19/07 16:27:05
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FMJ65
Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
C'est pour la vidéo car forcément tu t'en aperçois avant, rien qu'à la trimballer !

Contribution le : 19/07 19:08:53
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alfosynchro
Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
Il a voulu mettre une portière d'un modèle cinq portes, au lieu d'un modèle trois portes...

Contribution le : 19/07 19:09:30
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vivaberthaga
Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888
mais on s'en fout c'est pas la taille qui compte

Contribution le : 19/07 21:30:50
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lsdYoYo
Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2962
Karma: 1904
Y'a pu qu'a raccourcir la voiture.
Ah oui, et aussi changer l'autre porte.

Contribution le : 20/07 13:25:29
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Crazy-13
Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10078
je suis même surpris que le montant de pare-brise colle aussi bien, après les constructeurs font tout pour utiliser au maximum les même pièces pour avoir moins de "moule" à produire.

Contribution le : 19/08 22:37:19
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