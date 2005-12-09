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domi13180 Changer 1 portière et se tromper de modèle 5 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1982 Karma: 5415

https://www.reddit.com/comments/1v05zv6



Pour l'été ça fait de l'aération. Pour l'été ça fait de l'aération.

Contribution le : 19/07 16:27:05

alfosynchro Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle 1 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21147 Karma: 8826 Il a voulu mettre une portière d'un modèle cinq portes, au lieu d'un modèle trois portes...

Contribution le : 19/07 19:09:30

Crazy-13 Re: Changer 1 portière et se tromper de modèle 0 #6

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10078 je suis même surpris que le montant de pare-brise colle aussi bien, après les constructeurs font tout pour utiliser au maximum les même pièces pour avoir moins de "moule" à produire.

Contribution le : 19/08 22:37:19