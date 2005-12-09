|domi13180
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Changer 1 portière et se tromper de modèle
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5 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1v05zv6
Pour l'été ça fait de l'aération.
Contribution le : 19/07 16:27:05
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|FMJ65
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est pour la vidéo car forcément tu t'en aperçois avant, rien qu'à la trimballer !
Contribution le : 19/07 19:08:53
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Il a voulu mettre une portière d'un modèle cinq portes, au lieu d'un modèle trois portes...
Contribution le : 19/07 19:09:30
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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mais on s'en fout c'est pas la taille qui compte
Contribution le : 19/07 21:30:50
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|lsdYoYo
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Y'a pu qu'a raccourcir la voiture.
Ah oui, et aussi changer l'autre porte.
Contribution le : 20/07 13:25:29
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je suis même surpris que le montant de pare-brise colle aussi bien, après les constructeurs font tout pour utiliser au maximum les même pièces pour avoir moins de "moule" à produire.
Contribution le : 19/08 22:37:19
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