|domi13180
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Pro du marteau qui se la joue un peu
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1 #1
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Je suis accro
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Contribution le : 19/07 16:32:49
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|Loom-
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Tout ça pour un clou en plus il a une tête de tueur.
Contribution le : 19/07 18:17:43
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|blahmeuh
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1 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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tout est dans la mèche de cheveux
Contribution le : 19/07 18:58:46
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|FMJ65
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2 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Montage !
Contribution le : 19/07 19:10:34
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1 #5
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Je masterise !
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Citation :
Tout a fait. En le passant au ralentit on voit le moment ou le marteau est en bas, le clou encore là et la frame d'apres plus rien.
C'est pas clair sur le screen mais on voit bien le flou du mouvement du marteau qui montre qu'il est deja bien en bas :
Contribution le : 19/07 21:55:00
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|FanfanLaTulipe
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0 #6
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Citation :
Tout à fait. Le marteau est de toute façon trop large pour passer entre les deux clous extérieurs.
Contribution le : 19/07 23:00:45
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|favg56
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0 #7
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Je m'installe
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Montage ou pas, je cherche encore le cas dans lequel un tel talent pourrait être utile…
Contribution le : 19/07 23:53:24
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
Le marteau etant rond, tu as toujours une surface qui a acces au clou du milieu, c'est ce qui rendrait le geste technique car precis. Mais bon, avec les tetes plates, ca risquerait de juste en tordre la tete.
Contribution le : 20/07 06:58:45
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|FanfanLaTulipe
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0 #9
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Citation :
Effectivement, c'est jouable. Mais pourquoi on ne voit pas le clou s'enfoncer sur l'image que tu as extraite ?
Contribution le : 20/07 08:25:08
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|vivaberthaga
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1 #10
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Nan mais il est tellement fort et rapide que c'est le souffle du marteau qui enfonce le clou
Contribution le : 20/07 08:39:47
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1 #11
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Je masterise !
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Citation :
Ah bah parce qu'il ne l'enfonce pas. C'est un montage. La scene est filmée où il tape a mon avis juste devant les clous et une scene de la planche sans le clou du milieu. Et sur la frame d'apres mon screen, on superpose la scene sans le clou. A vitesse reelle, t'as l'impression que c'est le marteau qui fait disparaitre le clou en l'enfoncant alors qu'on a juste "effacé" le clou.
Contribution le : 20/07 10:06:27
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|Drakkaru
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0 #12
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@favg56 Ça m'est déjà arrivé de devoir le faire avec deux clous, mais je sais plus pourquoi.
Peut-être c'était juste pour flex aussi. xD
Contribution le : 20/07 10:18:18
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