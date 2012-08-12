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Communauté



domi13180
Pro du marteau qui se la joue un peu
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1982
Karma: 5415

https://www.reddit.com/comments/1v02c33

Contribution le : 19/07 16:32:49
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Loom-
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11236
Karma: 4801
Tout ça pour un clou en plus il a une tête de tueur.

Contribution le : 19/07 18:17:43
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blahmeuh
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
tout est dans la mèche de cheveux

Contribution le : 19/07 18:58:46
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FMJ65
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 2  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Montage !

Contribution le : 19/07 19:10:34
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Interfector
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2240
Karma: 2347
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Montage !


Tout a fait. En le passant au ralentit on voit le moment ou le marteau est en bas, le clou encore là et la frame d'apres plus rien.
C'est pas clair sur le screen mais on voit bien le flou du mouvement du marteau qui montre qu'il est deja bien en bas :

Contribution le : 19/07 21:55:00
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FanfanLaTulipe
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 681
Karma: 381
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Montage !


Tout à fait. Le marteau est de toute façon trop large pour passer entre les deux clous extérieurs.

Contribution le : 19/07 23:00:45
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favg56
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #7
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Montage ou pas, je cherche encore le cas dans lequel un tel talent pourrait être utile…

Contribution le : 19/07 23:53:24
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Interfector
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2240
Karma: 2347
Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Montage !


Tout à fait. Le marteau est de toute façon trop large pour passer entre les deux clous extérieurs.

Le marteau etant rond, tu as toujours une surface qui a acces au clou du milieu, c'est ce qui rendrait le geste technique car precis. Mais bon, avec les tetes plates, ca risquerait de juste en tordre la tete.

Contribution le : 20/07 06:58:45
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FanfanLaTulipe
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 681
Karma: 381
Citation :

@Interfector a écrit:
Le marteau etant rond, tu as toujours une surface qui a acces au clou du milieu, c'est ce qui rendrait le geste technique car precis. Mais bon, avec les tetes plates, ca risquerait de juste en tordre la tete.


Effectivement, c'est jouable. Mais pourquoi on ne voit pas le clou s'enfoncer sur l'image que tu as extraite ?

Contribution le : 20/07 08:25:08
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vivaberthaga
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 1  #10
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888
Nan mais il est tellement fort et rapide que c'est le souffle du marteau qui enfonce le clou

Contribution le : 20/07 08:39:47
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Interfector
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 1  #11
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2240
Karma: 2347
Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Citation :

@Interfector a écrit:
Le marteau etant rond, tu as toujours une surface qui a acces au clou du milieu, c'est ce qui rendrait le geste technique car precis. Mais bon, avec les tetes plates, ca risquerait de juste en tordre la tete.


Effectivement, c'est jouable. Mais pourquoi on ne voit pas le clou s'enfoncer sur l'image que tu as extraite ?


Ah bah parce qu'il ne l'enfonce pas. C'est un montage. La scene est filmée où il tape a mon avis juste devant les clous et une scene de la planche sans le clou du milieu. Et sur la frame d'apres mon screen, on superpose la scene sans le clou. A vitesse reelle, t'as l'impression que c'est le marteau qui fait disparaitre le clou en l'enfoncant alors qu'on a juste "effacé" le clou.

Contribution le : 20/07 10:06:27
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Drakkaru
Re: Pro du marteau qui se la joue un peu
 0  #12
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4975
Karma: 2479
@favg56 Ça m'est déjà arrivé de devoir le faire avec deux clous, mais je sais plus pourquoi.
Peut-être c'était juste pour flex aussi. xD

Contribution le : 20/07 10:18:18
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