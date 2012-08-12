Pro du marteau qui se la joue un peu



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2240 Karma: 2347



@FanfanLaTulipe a écrit:

Citation :

@Interfector a écrit:

Le marteau etant rond, tu as toujours une surface qui a acces au clou du milieu, c'est ce qui rendrait le geste technique car precis. Mais bon, avec les tetes plates, ca risquerait de juste en tordre la tete.



Effectivement, c'est jouable. Mais pourquoi on ne voit pas le clou s'enfoncer sur l'image que tu as extraite ?



Ah bah parce qu'il ne l'enfonce pas. C'est un montage. La scene est filmée où il tape a mon avis juste devant les clous et une scene de la planche sans le clou du milieu. Et sur la frame d'apres mon screen, on superpose la scene sans le clou. A vitesse reelle, t'as l'impression que c'est le marteau qui fait disparaitre le clou en l'enfoncant alors qu'on a juste "effacé" le clou. Citation :Ah bah parce qu'il ne l'enfonce pas. C'est un montage. La scene est filmée où il tape a mon avis juste devant les clous et une scene de la planche sans le clou du milieu. Et sur la frame d'apres mon screen, on superpose la scene sans le clou. A vitesse reelle, t'as l'impression que c'est le marteau qui fait disparaitre le clou en l'enfoncant alors qu'on a juste "effacé" le clou.

Contribution le : 20/07 10:06:27