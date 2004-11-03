|Lantiponner
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Transporter un cercueil à moto
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1tepmy1
Mais pourquoi faire des zig zag ? On est dans un pays d'Afrique je suppose, est-ce qu'il y a une pratique particulière ? Ou le gars essaie juste de conserver son équilibre à cause du chargement.^^
Contribution le : 20/07 00:49:48
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|Mamethis
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5 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
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D'où l'expression: "Rouler à tombeau ouvert" !
Contribution le : 20/07 01:09:00
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|FefefeuJejejeu
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Citation :
C'est le gars dans le cercueil qui doit avoir la gerbe.
Contribution le : 20/07 13:43:45
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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j'espère qu'il est vide.
Contribution le : 19/08 22:31:46
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