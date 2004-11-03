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Lantiponner
Transporter un cercueil à moto
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 756
Karma: 625

https://www.reddit.com/comments/1tepmy1


Mais pourquoi faire des zig zag ? On est dans un pays d'Afrique je suppose, est-ce qu'il y a une pratique particulière ? Ou le gars essaie juste de conserver son équilibre à cause du chargement.^^

Contribution le : 20/07 00:49:48
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Mamethis
Re: Transporter un cercueil à moto
 5  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 722
Karma: 1251
D'où l'expression: "Rouler à tombeau ouvert" !

Contribution le : 20/07 01:09:00
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FefefeuJejejeu
Re: Transporter un cercueil à moto
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2096
Karma: 1319
Citation :

@Lantiponner a écrit:
Ou le gars essaie juste de conserver son équilibre à cause du chargement.^^


C'est le gars dans le cercueil qui doit avoir la gerbe.

Contribution le : 20/07 13:43:45
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Crazy-13
Re: Transporter un cercueil à moto
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
j'espère qu'il est vide. 🙊

Contribution le : 19/08 22:31:46
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