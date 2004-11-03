Transporter un cercueil à moto

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Mais pourquoi faire des zig zag ? On est dans un pays d'Afrique je suppose, est-ce qu'il y a une pratique particulière ? Ou le gars essaie juste de conserver son équilibre à cause du chargement.^^ Mais pourquoi faire des zig zag ? On est dans un pays d'Afrique je suppose, est-ce qu'il y a une pratique particulière ? Ou le gars essaie juste de conserver son équilibre à cause du chargement.^^

Contribution le : 20/07 00:49:48