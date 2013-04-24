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Daniellou Dynamiter une mine en toute sécurité 3 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2785 Karma: 5841 Un homme en tatanes sans la moindre protection allume une série de bâtons de dynamite au fond d'une mine avant de s'en aller en courant (pas facile en tatanes)

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 20/07 07:36:37

vivaberthaga Re: Dynamiter une mine en toute sécurité 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3892 Karma: 3888 @Daniellou Ici tu as oublié la vidéo et les inondations de NY sont un doublon de celle d'avant...

Contribution le : 20/07 08:02:21

blahmeuh Re: Dynamiter une mine en toute sécurité 0 #4

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2200 Karma: 552 @Daniellou as-tu des infos sur le minerais extrait de cette mine ? ça pourrait y ajouter à la situation

Contribution le : 20/07 10:31:18

Daniellou Re: Dynamiter une mine en toute sécurité 0 #5

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2785 Karma: 5841 @blahmeuh non navré, je ne fois que doomscroller sur 9gag pour nourrir monsite préféré depuis 20ans... Et la réputation de 9gag n'est plus à faire. Parfois (très rarement je cherche sources et contexte mais comme ça génère moins de dopamine ça reste rare.

Contribution le : 20/07 11:36:11

Loom- Re: Dynamiter une mine en toute sécurité 0 #6

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11236 Karma: 4801 Heureusement que les mèches sont assez longue parce que le gars lui est assez lent.

Contribution le : 20/07 12:38:12

FMJ65 Re: Dynamiter une mine en toute sécurité 0 #7

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17966 Karma: 7631 Vu la qualité de l'aération, je te dis pas combien de temps il faut attendre avant de pouvoir y retourner sans danger .....!

Contribution le : 20/07 15:42:51