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Communauté



Daniellou
Dynamiter une mine en toute sécurité
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2785
Karma: 5841
Un homme en tatanes sans la moindre protection allume une série de bâtons de dynamite au fond  d'une mine avant de s'en aller en courant (pas facile en tatanes)

Contribution le : 20/07 07:36:37
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vivaberthaga
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888
@Daniellou Ici tu as oublié la vidéo et les inondations de NY sont un doublon de celle d'avant...

Contribution le : 20/07 08:02:21
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Daniellou
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2785
Karma: 5841
@vivaberthaga tout est corrigé ! Merci à toi

Contribution le : 20/07 08:29:07
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blahmeuh
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
@Daniellou as-tu des infos sur le minerais extrait de cette mine ? ça pourrait y ajouter à la situation

Contribution le : 20/07 10:31:18
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Daniellou
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2785
Karma: 5841
@blahmeuh non navré, je ne fois que doomscroller sur 9gag pour nourrir monsite préféré depuis 20ans... Et la réputation de 9gag n'est plus à faire. Parfois (très rarement je cherche sources et contexte mais comme ça génère moins de dopamine ça reste rare.

Contribution le : 20/07 11:36:11
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Loom-
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11236
Karma: 4801
Heureusement que les mèches sont assez longue parce que le gars lui est assez lent.

Contribution le : 20/07 12:38:12
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FMJ65
Re: Dynamiter une mine en toute sécurité
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Vu la qualité de l'aération, je te dis pas combien de temps il faut attendre avant de pouvoir y retourner sans danger .....!

Contribution le : 20/07 15:42:51
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