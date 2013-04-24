|Daniellou
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Dynamiter une mine en toute sécurité
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un homme en tatanes sans la moindre protection allume une série de bâtons de dynamite au fond d'une mine avant de s'en aller en courant (pas facile en tatanes)
Contribution le : 20/07 07:36:37
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|vivaberthaga
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@Daniellou Ici tu as oublié la vidéo et les inondations de NY sont un doublon de celle d'avant...
Contribution le : 20/07 08:02:21
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|Daniellou
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0 #3
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@vivaberthaga tout est corrigé ! Merci à toi
Contribution le : 20/07 08:29:07
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|blahmeuh
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0 #4
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@Daniellou as-tu des infos sur le minerais extrait de cette mine ? ça pourrait y ajouter à la situation
Contribution le : 20/07 10:31:18
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|Daniellou
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0 #5
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Membre Premium
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@blahmeuh non navré, je ne fois que doomscroller sur 9gag pour nourrir monsite préféré depuis 20ans... Et la réputation de 9gag n'est plus à faire. Parfois (très rarement je cherche sources et contexte mais comme ça génère moins de dopamine ça reste rare.
Contribution le : 20/07 11:36:11
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|Loom-
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0 #6
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Je poste trop
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Heureusement que les mèches sont assez longue parce que le gars lui est assez lent.
Contribution le : 20/07 12:38:12
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|FMJ65
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Vu la qualité de l'aération, je te dis pas combien de temps il faut attendre avant de pouvoir y retourner sans danger .....!
Contribution le : 20/07 15:42:51
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