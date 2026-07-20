A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
|Daniellou
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A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
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3 #1
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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à se faire une kippa de secours!
Contribution le : 20/07 07:41:25
Edité par Daniellou sur 20/7/2026 19:59:59
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pas très catholique comme humour.
Contribution le : 20/07 18:26:34
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|Daniellou
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0 #3
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Pas très woke non plus... Appropriation culturelle, toussatoussa
Contribution le : 20/07 18:32:44
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|Kilroy1
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0 #4
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@Daniellou SPOIL à corriger
Contribution le : 20/07 19:05:27
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|Daniellou
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0 #5
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@Kilroy1 merci! Fait
Contribution le : 20/07 20:00:35
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|alfosynchro
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0 #6
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Je poste trop
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S'il n'est pas Juif, alors c'est une blague antisémite
Sinon, c'est rigolo.
Contribution le : 20/07 21:07:03
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
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@alfosynchro vu le geste qu'il fait avec les mains à la fin, c'est juste antisémite.
Contribution le : 19/08 22:28:41
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