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Daniellou A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ? 3 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2786 Karma: 5841 Afficher le spoil à se faire une kippa de secours!

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Contribution le : 20/07 07:41:25

Edité par Daniellou sur 20/7/2026 19:59:59



Crazy-13 Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ? 0 #7

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10079 alfosynchro vu le geste qu'il fait avec les mains à la fin, c'est juste antisémite. vu le geste qu'il fait avec les mains à la fin, c'est juste antisémite.

Contribution le : 19/08 22:28:41