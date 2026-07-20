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Daniellou
A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2786
Karma: 5841
à se faire une kippa de secours!


Contribution le : 20/07 07:41:25

Edité par Daniellou sur 20/7/2026 19:59:59
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MYRRZINN
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3771
Karma: 6000
Pas très catholique comme humour.

Contribution le : 20/07 18:26:34
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Daniellou
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2786
Karma: 5841
Pas très woke non plus... Appropriation culturelle, toussatoussa

Contribution le : 20/07 18:32:44
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Kilroy1
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22423
Karma: 31174
@Daniellou SPOIL à corriger

Contribution le : 20/07 19:05:27
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Daniellou
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2786
Karma: 5841
@Kilroy1 merci! Fait

Contribution le : 20/07 20:00:35
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alfosynchro
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
S'il n'est pas Juif, alors c'est une blague antisémite 😃
Sinon, c'est rigolo.

Contribution le : 20/07 21:07:03
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Crazy-13
Re: A quoi servent réellement les rembourrages de soutiens-gorges ?
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
@alfosynchro vu le geste qu'il fait avec les mains à la fin, c'est juste antisémite. 🕍

Contribution le : 19/08 22:28:41
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