|Daniellou
|
Attaque de lapin nocturne
|
7 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2786
Karma: 5841
|
Dans la nuit, un cycliste rencontre un lapin pas content
Contribution le : 20/07 07:45:10
|Signaler
|FefefeuJejejeu
|
3 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2096
Karma: 1319
|
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2166544
Monty Python le lapin tueur
Contribution le : 20/07 13:40:06
|Signaler
|Daniellou
|
0 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2786
Karma: 5841
|
@FefefeuJejejeu hé hé ça faisait fort longtemps que je n'avais pas mangé une bonne tranche de Monty Python
Merci
Contribution le : 20/07 15:22:11
|Signaler