Attention ! Manège dangereux sans sécurité



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10079

il me semble que c'est celui du même genre au parc Asterix que je n'ai pas aimé faire, pourtant je ne crois pas être sujet au vertige, mais j'avoue qu'une fois en rotation en haut de la colonne en rotation, je n'étais pas du tout à l'aise, alors que celui du parc Disney studio, aucun problème.

Contribution le : 19/08 22:24:18