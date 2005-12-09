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Daniellou
Attention ! Manège dangereux sans sécurité
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5840

Contribution le : 20/07 07:56:27
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Crazy-13
Re: Attention ! Manège dangereux sans sécurité
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
il me semble que c'est celui du même genre au parc Asterix que je n'ai pas aimé faire, pourtant je ne crois pas être sujet au vertige, mais j'avoue qu'une fois en rotation en haut de la colonne en rotation, je n'étais pas du tout à l'aise, alors que celui du parc Disney studio, aucun problème.

Contribution le : 19/08 22:24:18
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