|Lantiponner
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Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1qy830c
Au Kenya, un dénommé Martin Namasaka a installé un routeur wifi sur sa tête, relié à la 4G/5G de son smartphone. Il propose ainsi une connexion moins chère aux gens dans la rue et parvient à se dégager un petit profit personnel. Il se rend dans des lieux où il y a assez de monde, attend que le ou les clients aient fini de naviguer sur internet puis repart à la recherche d'autres clients. Il admet lui-même avoir eu cette idée pour se faire un peu d'argent.
Un article à ce sujet (en anglais).
Contribution le : 20/07 15:41:03
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pratique pour couvrir les zones blanches au Kenya. Fallait y penser !
Contribution le : 20/07 18:22:20
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Lui visiblement il ne croit pas en la nocivité des ondes téléphonique.
Contribution le : 19/08 22:13:56
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|favg56
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0 #4
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Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
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Citation :
Ben quoi ? Il a un casque !!
Contribution le : 19/08 22:20:12
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