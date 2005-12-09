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Lantiponner
Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 625

https://www.reddit.com/comments/1qy830c

Au Kenya, un dénommé Martin Namasaka a installé un routeur wifi sur sa tête, relié à la 4G/5G de son smartphone. Il propose ainsi une connexion moins chère aux gens dans la rue et parvient à se dégager un petit profit personnel. Il se rend dans des lieux où il y a assez de monde, attend que le ou les clients aient fini de naviguer sur internet puis repart à la recherche d'autres clients. Il admet lui-même avoir eu cette idée pour se faire un peu d'argent.

Un article à ce sujet (en anglais).

Contribution le : 20/07 15:41:03
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MYRRZINN
Re: Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3774
Karma: 6000
Pratique pour couvrir les zones blanches au Kenya. Fallait y penser !

Contribution le : 20/07 18:22:20
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Crazy-13
Re: Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87571
Karma: 10079
Lui visiblement il ne croit pas en la nocivité des ondes téléphonique.

Contribution le : 19/08 22:13:56
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favg56
Re: Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Citation :

@Crazy-13 a écrit:
Lui visiblement il ne croit pas en la nocivité des ondes téléphonique.


Ben quoi ? Il a un casque !!

Contribution le : 19/08 22:20:12
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