Après l'homme-sandwich, l'homme-wifi

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Au Kenya, un dénommé Martin Namasaka a installé un routeur wifi sur sa tête, relié à la 4G/5G de son smartphone. Il propose ainsi une connexion moins chère aux gens dans la rue et parvient à se dégager un petit profit personnel. Il se rend dans des lieux où il y a assez de monde, attend que le ou les clients aient fini de naviguer sur internet puis repart à la recherche d'autres clients. Il admet lui-même avoir eu cette idée pour se faire un peu d'argent.



Un Au Kenya, un dénommé Martin Namasaka a installé un routeur wifi sur sa tête, relié à la 4G/5G de son smartphone. Il propose ainsi une connexion moins chère aux gens dans la rue et parvient à se dégager un petit profit personnel. Il se rend dans des lieux où il y a assez de monde, attend que le ou les clients aient fini de naviguer sur internet puis repart à la recherche d'autres clients. Il admet lui-même avoir eu cette idée pour se faire un peu d'argent.Un article à ce sujet (en anglais).

Contribution le : 20/07 15:41:03