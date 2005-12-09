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Bricci Saut de taureau impressionnant 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3263 Karma: 11389

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Contribution le : 20/07 15:52:08

Chrys77 Re: Saut de taureau impressionnant 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4918 Karma: 3463 Il parait qu'il donne aussi la patte !

Contribution le : 20/07 16:43:45

FMJ65 Re: Saut de taureau impressionnant 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17969 Karma: 7631 Ou la queue et les oreilles du moins ....

Contribution le : 20/07 22:59:04

Crazy-13 Re: Saut de taureau impressionnant 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87572 Karma: 10079 Mais à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de se coucher là, et d'ailleurs, pourquoi le taureau saute par dessus eux, plutôt que de les piétiner?

Contribution le : 19/08 22:11:57