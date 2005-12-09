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Bricci
Saut de taureau impressionnant
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11389

https://instagram.com/p/Dar8OQ7u9Xm

Contribution le : 20/07 15:52:08
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Chrys77
Re: Saut de taureau impressionnant
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4918
Karma: 3463
Il parait qu'il donne aussi la patte !

Contribution le : 20/07 16:43:45
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FMJ65
Re: Saut de taureau impressionnant
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17969
Karma: 7631
Ou la queue et les oreilles du moins ....

Contribution le : 20/07 22:59:04
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Crazy-13
Re: Saut de taureau impressionnant
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87572
Karma: 10079
Mais à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de se coucher là, et d'ailleurs, pourquoi le taureau saute par dessus eux, plutôt que de les piétiner?

Contribution le : 19/08 22:11:57
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