|Bricci
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Saut de taureau impressionnant
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 20/07 15:52:08
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Il parait qu'il donne aussi la patte !
Contribution le : 20/07 16:43:45
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ou la queue et les oreilles du moins ....
Contribution le : 20/07 22:59:04
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Mais à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de se coucher là, et d'ailleurs, pourquoi le taureau saute par dessus eux, plutôt que de les piétiner?
Contribution le : 19/08 22:11:57
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