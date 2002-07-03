Vas-y, prends la pose pour la photo



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21147 Karma: 8826

@Yazguen

Il y a dix ans, j'étais avec mon amie dans une galerie marchande en Suède. J'avais toujours un petit spray à la menthe pour mon haleine et quand je lui en proposais, elle ouvrait la bouche et fermait les yeux ; du coup il m'est venue la même idée que dans la vidéo... mais elle n'a pas aimé mon humour.

Contribution le : 20/07 16:59:42