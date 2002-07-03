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Bricci
Vas-y, prends la pose pour la photo
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11368

https://instagram.com/p/Da4ilIYyMLf

Contribution le : 20/07 15:54:43
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Yazguen
Re: Vas-y, prends la pose pour la photo
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16525
Karma: 17095
Sympa la blague

Contribution le : 20/07 16:11:39
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blahmeuh
Re: Vas-y, prends la pose pour la photo
 2  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
avec un mulet plus "grand", ça aurait été top

Contribution le : 20/07 16:36:57
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alfosynchro
Re: Vas-y, prends la pose pour la photo
 4  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
@Yazguen
Il y a dix ans, j'étais avec mon amie dans une galerie marchande en Suède. J'avais toujours un petit spray à la menthe pour mon haleine et quand je lui en proposais, elle ouvrait la bouche et fermait les yeux ; du coup il m'est venue la même idée que dans la vidéo... mais elle n'a pas aimé mon humour.

Contribution le : 20/07 16:59:42
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Bricci
Re: Vas-y, prends la pose pour la photo
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11368
@alfosynchro hahaha j’adore !

Contribution le : 20/07 21:12:54
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Krobot
🤖 Pose Photo Prank
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Pose Photo Prank

Contribution le : 21/07 09:38:52
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Crazy-13
Re: Vas-y, prends la pose pour la photo
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
il a eut bobo à son égo?

Contribution le : 21/07 12:50:21
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