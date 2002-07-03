|Bricci
|
Vas-y, prends la pose pour la photo
|
7 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11368
|
Contribution le : 20/07 15:54:43
|Signaler
|Yazguen
|
2 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16525
Karma: 17095
|
Sympa la blague
Contribution le : 20/07 16:11:39
|Signaler
|blahmeuh
|
2 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
|
avec un mulet plus "grand", ça aurait été top
Contribution le : 20/07 16:36:57
|Signaler
|alfosynchro
|
4 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
|
@Yazguen
Il y a dix ans, j'étais avec mon amie dans une galerie marchande en Suède. J'avais toujours un petit spray à la menthe pour mon haleine et quand je lui en proposais, elle ouvrait la bouche et fermait les yeux ; du coup il m'est venue la même idée que dans la vidéo... mais elle n'a pas aimé mon humour.
Contribution le : 20/07 16:59:42
|Signaler
|Bricci
|
1 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11368
|
@alfosynchro hahaha j’adore !
Contribution le : 20/07 21:12:54
|Signaler
|Krobot
|
0 #6
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
|
La vidéo est en article : Pose Photo Prank
Contribution le : 21/07 09:38:52
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #7
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
|
il a eut bobo à son égo?
Contribution le : 21/07 12:50:21
|Signaler