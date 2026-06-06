Un glissement de terrain en Sicile

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En Sicile, à Niscemi, une tempête à occasionné un glissement de terrain assez impressionnant : il s'étend sur ~4km et a touché des habitations. Aucun blessé à déplorer, une vraie chance, et des images impressionnantes de voitures et maisons en équilibre et de maisons partiellement détruites.



Un En Sicile, à Niscemi, une tempête à occasionné un glissement de terrain assez impressionnant : il s'étend sur ~4km et a touché des habitations. Aucun blessé à déplorer, une vraie chance, et des images impressionnantes de voitures et maisons en équilibre et de maisons partiellement détruites.Un article à ce sujet.

Contribution le : 20/07 15:57:18