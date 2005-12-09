Faire de la moto uniquement sur la roue avant

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Au Brésil (d'après les commentaires Reddit), un homme perd la roue arrière intentionnellement et fait une longue descente uniquement sur la roue avant. Ça beau être une petite cylindrée (donc plus maniable), la performance est belle ! A tester avec une Au Brésil (d'après les commentaires Reddit), un homme perd la roue arrière intentionnellement et fait une longue descente uniquement sur la roue avant. Ça beau être une petite cylindrée (donc plus maniable), la performance est belle ! A tester avec une Thunderbird , un Chopper puis un Can-am maintenant.

Contribution le : 20/07 16:24:00