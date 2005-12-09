|Lantiponner
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Faire de la moto uniquement sur la roue avant
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5 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1qtwh4c
Au Brésil (d'après les commentaires Reddit), un homme perd la roue arrière intentionnellement et fait une longue descente uniquement sur la roue avant. Ça beau être une petite cylindrée (donc plus maniable), la performance est belle ! A tester avec une Thunderbird, un Chopper puis un Can-am maintenant.
Contribution le : 20/07 16:24:00
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|blahmeuh
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0 #2
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@Lantiponner le can-am ne rentre pas dans la catégorie des motos.
ya trop de roues
Contribution le : 20/07 16:40:35
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|JCM77
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0 #3
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Je suis accro
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On ne parlera pas de la chaine puisqu'elle n'est là...
Contribution le : 20/07 16:46:48
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|Lantiponner
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0 #4
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Membre Premium
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@blahmeuh
Oui je sais, mais ça m'intéresse de voir faire ça avec un tricycle. J'aurais aussi pu proposer le Trike.^^
Contribution le : 20/07 16:48:54
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|vivaberthaga
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0 #5
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Je masterise !
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@Lantiponner A toi maintenant!
TU VEUX FAIRE DES STOPPIES ??
Contribution le : 20/07 22:58:02
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|FMJ65
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1 #6
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Je poste trop
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Et ça coupe toujours au mauvais moment !!!!
Contribution le : 20/07 23:00:18
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je ne sais pas quelle distance il parcours ici, mais dans le guinness world record le plus long stoppies serait de 402.42 m .
Contribution le : 19/08 22:01:10
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|favg56
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0 #8
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Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
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Citation :
Exact. J’aimerais bien savoir s’il respecte le stop !
Et comment il repart
Contribution le : 19/08 22:30:07
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