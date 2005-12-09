Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Lantiponner
Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 756
Karma: 625

https://www.reddit.com/comments/1qtwh4c


Au Brésil (d'après les commentaires Reddit), un homme perd la roue arrière intentionnellement et fait une longue descente uniquement sur la roue avant. Ça beau être une petite cylindrée (donc plus maniable), la performance est belle ! A tester avec une Thunderbird, un Chopper puis un Can-am maintenant. 😁

Contribution le : 20/07 16:24:00
Signaler

blahmeuh
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 551
@Lantiponner le can-am ne rentre pas dans la catégorie des motos.
ya trop de roues 🙂

Contribution le : 20/07 16:40:35
Signaler

JCM77
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1838
Karma: 1686
On ne parlera pas de la chaine puisqu'elle n'est là...

Contribution le : 20/07 16:46:48
Signaler

Lantiponner
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 756
Karma: 625
@blahmeuh
Oui je sais, mais ça m'intéresse de voir faire ça avec un tricycle. J'aurais aussi pu proposer le Trike.^^

Contribution le : 20/07 16:48:54
Signaler

vivaberthaga
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3892
Karma: 3888
@Lantiponner A toi maintenant!

TU VEUX FAIRE DES STOPPIES ??

Contribution le : 20/07 22:58:02
Signaler

FMJ65
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 1  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Et ça coupe toujours au mauvais moment !!!!

Contribution le : 20/07 23:00:18
Signaler

Crazy-13
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
je ne sais pas quelle distance il parcours ici, mais dans le guinness world record le plus long stoppies serait de 402.42 m . 🤔

Contribution le : 19/08 22:01:10
Signaler

favg56
Re: Faire de la moto uniquement sur la roue avant
 0  #8
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Et ça coupe toujours au mauvais moment !!!!


Exact. J’aimerais bien savoir s’il respecte le stop !
Et comment il repart

Contribution le : 19/08 22:30:07
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.