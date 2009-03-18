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Kilroy1
Un pélican a les yeux plus gros que le ventre
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22420
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v1lwhc
Capibara extra

Contribution le : 20/07 19:34:50
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alfosynchro
Re: Un pélican a les yeux plus gros que le ventre
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21147
Karma: 8826
Les pélicans SONT des ventres et ils n'ont pas d'yeux !

Contribution le : 20/07 21:16:15
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FMJ65
Re: Un pélican a les yeux plus gros que le ventre
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Des ventres avec des ailes !

Contribution le : 20/07 23:02:51
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Chrys77
Re: Un pélican a les yeux plus gros que le ventre
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4897
Karma: 3458
Les capybaras aiment bien les gratouilles, mais là il n'a pas l'air d'être bien quand même !

Contribution le : 21/07 10:15:28
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