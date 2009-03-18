|Kilroy1
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Un pélican a les yeux plus gros que le ventre
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5 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1v1lwhc
Capibara extra
Contribution le : 20/07 19:34:50
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Les pélicans SONT des ventres et ils n'ont pas d'yeux !
Contribution le : 20/07 21:16:15
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Des ventres avec des ailes !
Contribution le : 20/07 23:02:51
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|Chrys77
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Les capybaras aiment bien les gratouilles, mais là il n'a pas l'air d'être bien quand même !
Contribution le : 21/07 10:15:28
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