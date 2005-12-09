Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
|Lantiponner
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Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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En Hongrie, à Gyöngyös (24 janvier 2026), un conducteur en excès de vitesse évite de justesse une voiture à un carrefour et vient percuter trois autres voitures. Apparemment aucune victime, et le conducteur n'a que des blessures légères. Merci la Clio pour l'amorti.
Contribution le : 21/07 08:51:57
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
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Fast & foired.
Contribution le : 21/07 09:26:19
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
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Sale journée !
Contribution le : 21/07 10:08:08
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|lsdYoYo
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0 #4
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Je masterise !
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En excès de vitesse ? Pas sûr. En Hongrie, c'est peut-être limité à 120 km/h en ville.
Contribution le : 21/07 13:20:53
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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C'est la faute à celui qui tourne à gauche, si il n'avait jaillis devant lui à a dernière seconde, jamais il ne se serait planté.
Contribution le : 21/08 22:46:34
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