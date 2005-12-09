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Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 770
Karma: 626

https://www.reddit.com/comments/1qn8bsw

En Hongrie, à Gyöngyös (24 janvier 2026), un conducteur en excès de vitesse évite de justesse une voiture à un carrefour et vient percuter trois autres voitures. Apparemment aucune victime, et le conducteur n'a que des blessures légères. Merci la Clio pour l'amorti.

Contribution le : 21/07 08:51:57
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MYRRZINN
Re: Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3774
Karma: 6000
Fast & foired.

Contribution le : 21/07 09:26:19
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Chrys77
Re: Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4930
Karma: 3469
Sale journée !

Contribution le : 21/07 10:08:08
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lsdYoYo
Re: Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2962
Karma: 1904
En excès de vitesse ? Pas sûr. En Hongrie, c'est peut-être limité à 120 km/h en ville.

Contribution le : 21/07 13:20:53
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Crazy-13
Re: Un conducteur roule trop vite en sortie de virage. Que va-t-il se passer ?
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87572
Karma: 10079
C'est la faute à celui qui tourne à gauche, si il n'avait jaillis devant lui à a dernière seconde, jamais il ne se serait planté. 😝

Contribution le : 21/08 22:46:34
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