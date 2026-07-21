Kermit Vs Kaa



Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3899 Karma: 3895

@Lantiponner J'assume pleinement mon vote, mais pourrais tu me dire comment as tu pu m'identifier?

Sinon tu as déjà fait cette demande une fois, et il y a eu quelques effets, t'autoriser à la renouveler ressemble beaucoup à une injonction. De plus on est sur un forum pas sur une encyclopédie il n'y a pas jusqu'ici de comité de lecture. Pour les recherches oui des fois c'est galère, il faut faire preuve de créativité dans le choix des termes, c'est le charme de ce site depuis plus de 20 ans.

Contribution le : 21/07 23:23:24