|Bricci
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Kermit Vs Kaa
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5 #1
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Je masterise !
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Contribution le : 21/07 09:03:29
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|Lantiponner
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0 #2
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@Bricci
Tu voudrais bien mettre un peu plus de contexte dans tes vidéos stp ? Parce que là si on fait une recherche, c'est compliqué de retrouver.^^ Merci d'avance.
edit
@vivaberthaga
Pourquoi le downvote ? Je m'en fiche en terme de karma, mais je ne comprends pas. Tu ne postes jamais de vidéo, et je ne sais pas si tu en recherches parfois pour toi-même, mais c'est l'enfer de chercher les DJP avec des vidéos sans aucun contexte précis (je ne demande même pas des phrases complètes, juste quelques mots clés genre grenouille serpent survie morsure, ça suffit).
Contribution le : 21/07 09:15:10
Edité par Lantiponner sur 21/7/2026 23:27:33
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|blahmeuh
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0 #3
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@Bricci @Lantiponner
"Après un combat acharné, un serpent se fait un festin / bouffe une grenouille. Possible que le serpent ait envenimé la grenouille, auquel cas la fin de Kermit était inéluctable."
Contribution le : 21/07 10:29:48
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
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@Lantiponner J'assume pleinement mon vote, mais pourrais tu me dire comment as tu pu m'identifier?
Sinon tu as déjà fait cette demande une fois, et il y a eu quelques effets, t'autoriser à la renouveler ressemble beaucoup à une injonction. De plus on est sur un forum pas sur une encyclopédie il n'y a pas jusqu'ici de comité de lecture. Pour les recherches oui des fois c'est galère, il faut faire preuve de créativité dans le choix des termes, c'est le charme de ce site depuis plus de 20 ans.
Contribution le : 21/07 23:23:24
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|Lantiponner
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0 #5
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@vivaberthaga
Je réponds à ta question si tu réponds à la mienne.^^
Contribution le : 21/07 23:27:54
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