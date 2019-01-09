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Lantiponner
Ouvrir un bidon fermé
 2  #1
Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1q9bmc2

Au Brésil, deux jeunes hommes veulent ouvrir un baril. Celui au t-shirt rouge fait un petit trou (probablement pour laisser s'échapper un gaz inflammable), celui au t-shirt vert utilise un briquet pour enflammer le gaz. Que nous dit la formule de la pression relative ? Que Pe = Pabs - Pamb, autrement dit, que le résultat était prévisible.^^' Comme quoi, la physique à l'école, c'est utile.

Apparemment, l'homme au t-shirt vert a perdu les dents de devant de la mâchoire supérieure.

Contribution le : 21/07 09:09:46
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MYRRZINN
Re: Ouvrir un bidon fermé
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3774
Karma: 6000
A déjà sauté.

Contribution le : 21/07 09:23:56
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