|Lantiponner
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Ouvrir un bidon fermé
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2 #1
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Membre Premium
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Au Brésil, deux jeunes hommes veulent ouvrir un baril. Celui au t-shirt rouge fait un petit trou (probablement pour laisser s'échapper un gaz inflammable), celui au t-shirt vert utilise un briquet pour enflammer le gaz. Que nous dit la formule de la pression relative ? Que Pe = Pabs - Pamb, autrement dit, que le résultat était prévisible.^^' Comme quoi, la physique à l'école, c'est utile.
Apparemment, l'homme au t-shirt vert a perdu les dents de devant de la mâchoire supérieure.
Contribution le : 21/07 09:09:46
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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A déjà sauté.
Contribution le : 21/07 09:23:56
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