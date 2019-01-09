Ouvrir un bidon fermé

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Au Brésil, deux jeunes hommes veulent ouvrir un baril. Celui au t-shirt rouge fait un petit trou (probablement pour laisser s'échapper un gaz inflammable), celui au t-shirt vert utilise un briquet pour enflammer le gaz. Que nous dit la formule de la pression relative ? Que Pe = Pabs - Pamb, autrement dit, que le résultat était prévisible.^^' Comme quoi, la physique à l'école, c'est utile.



Apparemment, l'homme au t-shirt vert a perdu les dents de devant de la mâchoire supérieure. Au Brésil, deux jeunes hommes veulent ouvrir un baril. Celui au t-shirt rouge fait un petit trou (probablement pour laisser s'échapper un gaz inflammable), celui au t-shirt vert utilise un briquet pour enflammer le gaz. Que nous dit la formule de la pression relative ? Que Pe = Pabs - Pamb, autrement dit, que le résultat était prévisible.^^' Comme quoi, la physique à l'école, c'est utile.Apparemment, l'homme au t-shirt vert a perdu les dents de devant de la mâchoire supérieure.

Contribution le : 21/07 09:09:46