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Baba-Yaga
Cours de musique avec Jacob Collier
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 10/07/2016 18:17
Post(s): 20178
Karma: 13204
C'est sympa ce qu'on peut faire avec un orchestre :


https://instagram.com/p/DbBXjKTsI0Z

Contribution le : 21/07 11:49:24
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Lantiponner
Re: Cours de musique avec Jacob Collier
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 770
Karma: 626
J'adore ce genre d'exercice/performance qui inclut le public. Le gars est fort, ça rend super bien.

Contribution le : 21/07 22:43:58
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Daniellou
Re: Cours de musique avec Jacob Collier
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2815
Karma: 5920
J'aime bien ce qu'il fait... Mais beaucoup moins le personnage🫤

Contribution le : 21/07 23:10:40
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