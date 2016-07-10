|Baba-Yaga
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Cours de musique avec Jacob Collier
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 10/07/2016 18:17
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C'est sympa ce qu'on peut faire avec un orchestre :
https://instagram.com/p/DbBXjKTsI0Z
Contribution le : 21/07 11:49:24
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|Lantiponner
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0 #2
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J'adore ce genre d'exercice/performance qui inclut le public. Le gars est fort, ça rend super bien.
Contribution le : 21/07 22:43:58
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|Daniellou
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0 #3
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Membre Premium
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J'aime bien ce qu'il fait... Mais beaucoup moins le personnage🫤
Contribution le : 21/07 23:10:40
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