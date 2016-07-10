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Baba-Yaga Cours de musique avec Jacob Collier 5 #1

Membre Premium Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 20178 Karma: 13204





https://instagram.com/p/DbBXjKTsI0Z C'est sympa ce qu'on peut faire avec un orchestre :

Contribution le : 21/07 11:49:24

Lantiponner Re: Cours de musique avec Jacob Collier 0 #2

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 770 Karma: 626 J'adore ce genre d'exercice/performance qui inclut le public. Le gars est fort, ça rend super bien.

Contribution le : 21/07 22:43:58