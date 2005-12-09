|Asmodee88
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Des enfants avec un pistolet
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : 21/07 16:37:31
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|MYRRZINN
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Y'a du pan-pan-cul-cul qui se perd.
Contribution le : 21/07 18:47:52
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
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Vive la liberté à l'états-uniènne !
Contribution le : 21/07 19:38:20
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|FanfanLaTulipe
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Murica !...
Contribution le : 21/07 21:11:15
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
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Mais c'est qui qui tir le coup de feu à 0:45?
j'ai pas l'impression que ça provienne de l'arme que le gosse a en main.
Contribution le : 21/08 22:40:22
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|Cyril-Fiesta
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1 #6
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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y'a marqué "Officers fire cannon" au moment du tir, je pense que c'est un des policiers qui a voulu faire peur aux enfants
A leur âge, ils ne voient pas le danger, ce qu'ils voient c'est que ça fait réagir les adultes, ça énerve les adultes même, et en plus ça les fait "jouer" avec eux
Bref à leurs yeux, c'est une "bétise" comme une autre pour jouer a énerver des adultes, rien de choquant (pour eux !)
Ce qui me choque c'est plutôt où ils ont pu trouver ce gun et pourquoi les parents ne les ont pas en vu (à leur âge tu restes sous la surveillance d'au moins un adulte !)
Contribution le : 21/08 23:12:08
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