Des enfants avec un pistolet



Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1189 Karma: 797

y'a marqué "Officers fire cannon" au moment du tir, je pense que c'est un des policiers qui a voulu faire peur aux enfants



A leur âge, ils ne voient pas le danger, ce qu'ils voient c'est que ça fait réagir les adultes, ça énerve les adultes même, et en plus ça les fait "jouer" avec eux

Bref à leurs yeux, c'est une "bétise" comme une autre pour jouer a énerver des adultes, rien de choquant (pour eux !)



Ce qui me choque c'est plutôt où ils ont pu trouver ce gun et pourquoi les parents ne les ont pas en vu (à leur âge tu restes sous la surveillance d'au moins un adulte !)

Contribution le : 21/08 23:12:08