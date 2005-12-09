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Asmodee88
Des enfants avec un pistolet
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1476
Karma: 1645

Contribution le : 21/07 16:37:31
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MYRRZINN
Re: Des enfants avec un pistolet
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3774
Karma: 6000
Y'a du pan-pan-cul-cul qui se perd.

Contribution le : 21/07 18:47:52
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alfosynchro
Re: Des enfants avec un pistolet
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21173
Karma: 8827
Vive la liberté à l'états-uniènne !

Contribution le : 21/07 19:38:20
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FanfanLaTulipe
Re: Des enfants avec un pistolet
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 684
Karma: 385
Murica !...

Contribution le : 21/07 21:11:15
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Crazy-13
Re: Des enfants avec un pistolet
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87572
Karma: 10079
Mais c'est qui qui tir le coup de feu à 0:45?
j'ai pas l'impression que ça provienne de l'arme que le gosse a en main. 🤨

Contribution le : 21/08 22:40:22
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Cyril-Fiesta
Re: Des enfants avec un pistolet
 1  #6
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1189
Karma: 797
y'a marqué "Officers fire cannon" au moment du tir, je pense que c'est un des policiers qui a voulu faire peur aux enfants

A leur âge, ils ne voient pas le danger, ce qu'ils voient c'est que ça fait réagir les adultes, ça énerve les adultes même, et en plus ça les fait "jouer" avec eux
Bref à leurs yeux, c'est une "bétise" comme une autre pour jouer a énerver des adultes, rien de choquant (pour eux !)

Ce qui me choque c'est plutôt où ils ont pu trouver ce gun et pourquoi les parents ne les ont pas en vu (à leur âge tu restes sous la surveillance d'au moins un adulte !)

Contribution le : 21/08 23:12:08
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