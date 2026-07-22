Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer



Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2834 Karma: 5932

Le sol est jonché de tapettes à souris,

Le bourreau a les yeux bandés et doit fouetter son copain qui lui marche avec des poulets qui couinent sous les pieds. Un harmonica fait office de détecteur de douleur et d'aide à la détection du torturé

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Edit : @vivaberthaga description du jeu mise à jour

Contribution le : 21/07 19:12:58

Edité par Daniellou sur 22/7/2026 8:15:09

