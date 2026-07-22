Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
|Daniellou
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Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Le sol est jonché de tapettes à souris,
Le bourreau a les yeux bandés et doit fouetter son copain qui lui marche avec des poulets qui couinent sous les pieds. Un harmonica fait office de détecteur de douleur et d'aide à la détection du torturé
Edit : @vivaberthaga description du jeu mise à jour
Contribution le : 21/07 19:12:58
Edité par Daniellou sur 22/7/2026 8:15:09
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
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Ça m'a l'air bien sado-maso ce jeu !!
Contribution le : 21/07 19:35:10
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|Chrys77
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4 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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La description du jeu est surréaliste
Contribution le : 22/07 00:01:41
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@Chrys77 et il a oublié de parler de l'harmonica!
Contribution le : 22/07 00:10:17
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|Lantiponner
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1 #5
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Membre Premium
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Oh purée, les Japonais (enfin, je suppose qu'ils le sont) sont vraiment très doués pour créer des jeux complètement wtf !
Contribution le : 22/07 00:37:58
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
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ça me fait penser à jeu qu'ils faisaient pendant un moment sur youtube, sauf qu'au lieu d'une ceinture, la personne avec les yeux bandé à un pistolet de airsoft.
Contribution le : 21/08 22:38:05
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