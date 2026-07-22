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Daniellou
Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2834
Karma: 5932
Le sol est jonché de tapettes à souris,
Le bourreau a les yeux bandés et doit fouetter son copain qui lui marche avec des poulets qui couinent sous les pieds. Un harmonica fait office de détecteur de douleur et d'aide à la détection du torturé


Edit : @vivaberthaga description du jeu mise à jour

Contribution le : 21/07 19:12:58

Edité par Daniellou sur 22/7/2026 8:15:09
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alfosynchro
Re: Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21185
Karma: 8827
Ça m'a l'air bien sado-maso ce jeu !! 😃

Contribution le : 21/07 19:35:10
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Chrys77
Re: Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 4  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4943
Karma: 3481
La description du jeu est surréaliste 🙂

Contribution le : 22/07 00:01:41
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vivaberthaga
Re: Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3899
Karma: 3896
@Chrys77 et il a oublié de parler de l'harmonica!

Contribution le : 22/07 00:10:17
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Lantiponner
Re: Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 774
Karma: 626
Oh purée, les Japonais (enfin, je suppose qu'ils le sont) sont vraiment très doués pour créer des jeux complètement wtf !

Contribution le : 22/07 00:37:58
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Crazy-13
Re: Un jeu que tu préfères regarder plutôt que d'y jouer
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
ça me fait penser à jeu qu'ils faisaient pendant un moment sur youtube, sauf qu'au lieu d'une ceinture, la personne avec les yeux bandé à un pistolet de airsoft.

Contribution le : 21/08 22:38:05
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