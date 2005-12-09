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Daniellou
Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2834
Karma: 5932

Contribution le : 21/07 21:41:04
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blahmeuh
Re: Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2210
Karma: 555
Trop de poils
Trop de pattes
Trop de poils aux pattes

Contribution le : 21/07 21:47:17
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Crazy-13
Re: Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
C'est trop mini une araignée sauteuse, elle n'est pas du tout dangereuse pour nous, en plus elle ne fait pas de toile pour capturer ses pries, vu qu'elle leur saute directement dessus (d'où son nom je suppose) donc parfait comme animal de compagnie en terrariophilie. 🥰

Contribution le : 21/08 22:34:53
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