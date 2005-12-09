Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague
|Daniellou
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Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague
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5 #1
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Membre Premium
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Contribution le : 21/07 21:41:04
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|blahmeuh
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1 #2
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Membre Premium
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Trop de poils
Trop de pattes
Trop de poils aux pattes
Contribution le : 21/07 21:47:17
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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C'est trop mini une araignée sauteuse, elle n'est pas du tout dangereuse pour nous, en plus elle ne fait pas de toile pour capturer ses pries, vu qu'elle leur saute directement dessus (d'où son nom je suppose) donc parfait comme animal de compagnie en terrariophilie.
Contribution le : 21/08 22:34:53
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