Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2834 Karma: 5932 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 21/07 21:41:04

Crazy-13 Re: Jolie petite araignée sauteuse sur une main avec une (belle?) bague 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10078 C'est trop mini une araignée sauteuse, elle n'est pas du tout dangereuse pour nous, en plus elle ne fait pas de toile pour capturer ses pries, vu qu'elle leur saute directement dessus (d'où son nom je suppose) donc parfait comme animal de compagnie en terrariophilie.

Contribution le : 21/08 22:34:53