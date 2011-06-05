Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Des gentlemen londonnien 2 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2834 Karma: 5932 Un chauffeur de bus arrête un motard pour protéger un passant qui veut laisser passer le motard qui laisse passer le passant. Et un petit check bus moto parce qu'on est au 21ème siècle quand même

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 21/07 22:39:50

Daniellou Re: Des gentlemen londonnien 0 #3

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2834 Karma: 5932 alfosynchro pffffff pffffff

Contribution le : 21/07 22:45:27

Le sujet est verrouillé