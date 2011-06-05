|Daniellou
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Des gentlemen londonnien
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2 #1
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Un chauffeur de bus arrête un motard pour protéger un passant qui veut laisser passer le motard qui laisse passer le passant. Et un petit check bus moto parce qu'on est au 21ème siècle quand même
Contribution le : 21/07 22:39:50
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Daniellou
DJP
Contribution le : 21/07 22:44:29
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|Daniellou
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0 #3
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Membre Premium
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@alfosynchro pffffff
Contribution le : 21/07 22:45:27
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Le sujet est verrouillé