Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
 Bas   Précédent   Suivant  Le sujet est verrouillé



Daniellou
Des gentlemen londonnien
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2834
Karma: 5932
Un chauffeur de bus arrête un motard pour protéger un passant qui veut laisser passer le motard qui laisse passer le passant. Et un petit check bus moto parce qu'on est au 21ème siècle quand même

Contribution le : 21/07 22:39:50
Signaler

alfosynchro
Re: Des gentlemen londonnien
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21185
Karma: 8827
@Daniellou
DJP

Contribution le : 21/07 22:44:29
Signaler

Daniellou
Re: Des gentlemen londonnien
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2834
Karma: 5932
@alfosynchro pffffff 😓

Contribution le : 21/07 22:45:27
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant

 Le sujet est verrouillé 





Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.