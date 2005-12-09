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Daniellou
Faire du vélo avec un bouledogue expressif
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2834
Karma: 5932

Contribution le : 21/07 22:47:57
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Chrys77
Re: Faire du vélo avec un bouledogue expressif
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4943
Karma: 3481
Pas besoin de sonnette !

Contribution le : 21/07 23:58:04
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Crazy-13
Re: Faire du vélo avec un bouledogue expressif
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
Si tu croises des agents de police, est ce qu'ils peuvent considérer ça comme de l'outrage? 😁

Contribution le : 21/08 23:23:25
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