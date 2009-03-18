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Daniellou
Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5933

Contribution le : 21/07 23:14:57
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Chrys77
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4948
Karma: 3481
Hé Marcel, tu t'es gourré, c'était 68 en fait !

Contribution le : 21/07 23:50:44
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Loom-
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11242
Karma: 4802
Ça se passe comment si le mec fait une erreur sur la peinture ? Parce que a chaque fois on les vois faire ça mais se sont tellement des pro qu'il n'y a jamais de dérapage ?

Contribution le : 22/07 08:04:04
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Daniellou
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5933
@Loom- bah! Un coup de gomme ou d'effacer et tu recommences!

Contribution le : 22/07 08:17:42
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Mancuso
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 2  #5
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
@Loom- Crtl + Z

Tous les vrais savent.

Contribution le : 22/07 08:51:48
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Daniellou
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5933
@Mancuso Tu peux pas : c'est de l'analogique là... Faut revenir aux fondamentaux!

Contribution le : 22/07 08:58:26
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Gog077
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2794
Karma: 1563
C'est super fort, mais pourquoi ? C'est juste pour le délire de le faire à l'ancienne ?

J'imagine qu'on pourrait facilement faire des pochoirs parfaits pour les numéros et le cheval ailé.

Contribution le : 22/07 11:37:42
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gnarf2
Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
 0  #8
Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
Post(s): 889
Karma: 1622
@Gog077 Tu graves pas tes vinyles à la main?

Contribution le : 23/07 09:38:06
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