|Daniellou
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Jolie déco peinte à main levée sur une voiture
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 21/07 23:14:57
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Hé Marcel, tu t'es gourré, c'était 68 en fait !
Contribution le : 21/07 23:50:44
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|Loom-
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Ça se passe comment si le mec fait une erreur sur la peinture ? Parce que a chaque fois on les vois faire ça mais se sont tellement des pro qu'il n'y a jamais de dérapage ?
Contribution le : 22/07 08:04:04
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|Daniellou
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0 #4
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@Loom- bah! Un coup de gomme ou d'effacer et tu recommences!
Contribution le : 22/07 08:17:42
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|Mancuso
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2 #5
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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@Loom- Crtl + Z
Tous les vrais savent.
Contribution le : 22/07 08:51:48
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|Daniellou
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0 #6
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@Mancuso Tu peux pas : c'est de l'analogique là... Faut revenir aux fondamentaux!
Contribution le : 22/07 08:58:26
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|Gog077
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0 #7
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Je masterise !
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C'est super fort, mais pourquoi ? C'est juste pour le délire de le faire à l'ancienne ?
J'imagine qu'on pourrait facilement faire des pochoirs parfaits pour les numéros et le cheval ailé.
Contribution le : 22/07 11:37:42
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|gnarf2
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0 #8
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Je suis accro
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@Gog077 Tu graves pas tes vinyles à la main?
Contribution le : 23/07 09:38:06
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