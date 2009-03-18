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Daniellou Jolie déco peinte à main levée sur une voiture 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5933 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 21/07 23:14:57

Loom- Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture 0 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11242 Karma: 4802 Ça se passe comment si le mec fait une erreur sur la peinture ? Parce que a chaque fois on les vois faire ça mais se sont tellement des pro qu'il n'y a jamais de dérapage ?

Contribution le : 22/07 08:04:04

Gog077 Re: Jolie déco peinte à main levée sur une voiture 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2794 Karma: 1563 C'est super fort, mais pourquoi ? C'est juste pour le délire de le faire à l'ancienne ?



J'imagine qu'on pourrait facilement faire des pochoirs parfaits pour les numéros et le cheval ailé.

Contribution le : 22/07 11:37:42