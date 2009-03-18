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Lantiponner
Explosion d'une maison à cause d'une fuite de gaz
 3  #1
Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1q3jyfp


Hayward, Californie, 11 décembre 2025. Une conduite de gaz a été endommagé par une mini-pelle. L'incident a été déclaré et des équipes ont été dépêchées sur place, mais deux heures après l'appel et malgré la coupure des toutes les fuites, l'explosion s'est produite. 6 blessés, aucun décès.

Article (en anglais) évoquant les faits.

Un article canadien dont la vidéo montre une vue aérienne.

Contribution le : 21/07 23:15:56
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Chrys77
Re: Explosion d'une maison à cause d'une fuite de gaz
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4925
Karma: 3466
C'était une maison en Lego ?

Contribution le : 22/07 00:03:41
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