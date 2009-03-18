Explosion d'une maison à cause d'une fuite de gaz

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Hayward, Californie, 11 décembre 2025. Une conduite de gaz a été endommagé par une mini-pelle. L'incident a été déclaré et des équipes ont été dépêchées sur place, mais deux heures après l'appel et malgré la coupure des toutes les fuites, l'explosion s'est produite. 6 blessés, aucun décès.



(en anglais) évoquant les faits.



Un Hayward, Californie, 11 décembre 2025. Une conduite de gaz a été endommagé par une mini-pelle. L'incident a été déclaré et des équipes ont été dépêchées sur place, mais deux heures après l'appel et malgré la coupure des toutes les fuites, l'explosion s'est produite. 6 blessés, aucun décès. Article (en anglais) évoquant les faits.Un article canadien dont la vidéo montre une vue aérienne.

Contribution le : 21/07 23:15:56