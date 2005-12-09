|Lantiponner
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Un appartement habité par des pigeons
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1sexzix
Apparemment, le gars qui filme dit qu'il est parti pendant un an. La scène se passe dans un immeuble de Vorkuta en Russie.
Contribution le : 22/07 00:53:07
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Je pense qu'il a dû laisser une fenêtre ouverte...
Contribution le : 22/07 09:13:50
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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à choisir, tu préfères voir ton logement habité par des pigeons, ou par des squatteur?
Contribution le : 21/08 23:16:05
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