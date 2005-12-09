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Un appartement habité par des pigeons
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 774
Karma: 626

https://www.reddit.com/comments/1sexzix

Apparemment, le gars qui filme dit qu'il est parti pendant un an. La scène se passe dans un immeuble de Vorkuta en Russie.

Contribution le : 22/07 00:53:07
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Chrys77
Re: Un appartement habité par des pigeons
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4948
Karma: 3481
Je pense qu'il a dû laisser une fenêtre ouverte... 🙂

Contribution le : 22/07 09:13:50
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Crazy-13
Re: Un appartement habité par des pigeons
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
à choisir, tu préfères voir ton logement habité par des pigeons, ou par des squatteur?

Contribution le : 21/08 23:16:05
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