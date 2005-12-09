Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Un appartement habité par des pigeons 4 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 774 Karma: 626

https://www.reddit.com/comments/1sexzix



Apparemment, le gars qui filme dit qu'il est parti pendant un an. La scène se passe dans un immeuble de Vorkuta en Russie. Apparemment, le gars qui filme dit qu'il est parti pendant un an. La scène se passe dans un immeuble de Vorkuta en Russie.

Contribution le : 22/07 00:53:07

Crazy-13 Re: Un appartement habité par des pigeons 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10078 à choisir, tu préfères voir ton logement habité par des pigeons, ou par des squatteur?

Contribution le : 21/08 23:16:05