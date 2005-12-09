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Daniellou Entrainement militaire bizare 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5933 Des militaires font un genre de chenilles en faisant la planche (gainage) le second se retrouve avec le nez dans le derrière du premier

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 22/07 09:57:39

Gog077 Re: Entrainement militaire bizare 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2794 Karma: 1563 Ils ont pas fini de se vanner avec cette anecdote

Contribution le : 22/07 11:58:17

Loom- Re: Entrainement militaire bizare 0 #4

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11242 Karma: 4802 Ça va il a une femme devant .

Contribution le : 22/07 13:01:49

MYRRZINN Re: Entrainement militaire bizare 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3776 Karma: 6000 C'est pas bien de foutre son nez dans ses affaires.

Contribution le : 22/07 16:27:29

Bricci Re: Entrainement militaire bizare 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3263 Karma: 11393 @MYRRZINN C'est ça d'avoir la tête dans le cul !

Contribution le : 22/07 16:46:47

Crazy-13 Re: Entrainement militaire bizare 1 #7

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10078

@Loom- a écrit:

Ça va il a une femme devant .

Citation :

Contribution le : 21/08 23:13:01

Kendaar Re: Entrainement militaire bizare 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3319 Karma: 1894

@blahmeuh a écrit:

"The human centipede"



j'ai pensé direct a ce film ! Citation :j'ai pensé direct a ce film !

Contribution le : 22/08 13:14:32

blahmeuh Re: Entrainement militaire bizare 0 #9

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2211 Karma: 556 Kendaar si t'y as pensé, lui il y a gouté si t'y as pensé, lui il y a gouté

Contribution le : 22/08 19:44:40