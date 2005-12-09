Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Entrainement militaire bizare
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5933
Des militaires font un genre de chenilles en faisant la planche (gainage) le second se retrouve avec le nez dans le derrière du premier

Contribution le : 22/07 09:57:39
Signaler

blahmeuh
Re: Entrainement militaire bizare
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2211
Karma: 556
"The human centipede"

Contribution le : 22/07 10:26:32
Signaler

Gog077
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2794
Karma: 1563
Ils ont pas fini de se vanner avec cette anecdote 😃

Contribution le : 22/07 11:58:17
Signaler

Loom-
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11242
Karma: 4802
Ça va il a une femme devant .

Contribution le : 22/07 13:01:49
Signaler

MYRRZINN
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3776
Karma: 6000
C'est pas bien de foutre son nez dans ses affaires.

Contribution le : 22/07 16:27:29
Signaler

Bricci
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393
@MYRRZINN C'est ça d'avoir la tête dans le cul !

Contribution le : 22/07 16:46:47
Signaler

Crazy-13
Re: Entrainement militaire bizare
 1  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
Citation :

@Loom- a écrit:
Ça va il a une femme devant .


Contribution le : 21/08 23:13:01
Signaler

Kendaar
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3319
Karma: 1894
Citation :

@blahmeuh a écrit:
"The human centipede"


j'ai pensé direct a ce film !

Contribution le : 22/08 13:14:32
Signaler

blahmeuh
Re: Entrainement militaire bizare
 0  #9
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2211
Karma: 556
@Kendaar si t'y as pensé, lui il y a gouté 🙂

Contribution le : 22/08 19:44:40
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.