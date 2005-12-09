|Daniellou
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Entrainement militaire bizare
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Des militaires font un genre de chenilles en faisant la planche (gainage) le second se retrouve avec le nez dans le derrière du premier
Contribution le : 22/07 09:57:39
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|blahmeuh
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Contribution le : 22/07 10:26:32
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ils ont pas fini de se vanner avec cette anecdote
Contribution le : 22/07 11:58:17
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Ça va il a une femme devant .
Contribution le : 22/07 13:01:49
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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C'est pas bien de foutre son nez dans ses affaires.
Contribution le : 22/07 16:27:29
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|Bricci
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@MYRRZINN C'est ça d'avoir la tête dans le cul !
Contribution le : 22/07 16:46:47
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|Crazy-13
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1 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Citation :
Contribution le : 21/08 23:13:01
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|Kendaar
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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Citation :
j'ai pensé direct a ce film !
Contribution le : 22/08 13:14:32
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|blahmeuh
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0 #9
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@Kendaar si t'y as pensé, lui il y a gouté
Contribution le : 22/08 19:44:40
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