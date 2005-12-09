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Daniellou
Catapulte à enfant
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945

Contribution le : 22/07 09:58:34
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blahmeuh
Re: Catapulte à enfant
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
faut pas mettre un enfant de 150kg dans la catapulte.

Contribution le : 22/07 10:25:15
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alfosynchro
Re: Catapulte à enfant
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21185
Karma: 8830
Pas mal pour s'envoyer en l'air !

Contribution le : 22/07 12:51:08
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Loom-
Re: Catapulte à enfant
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
L'airbag est assez gros .

Contribution le : 22/07 12:58:47
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Crazy-13
Re: Catapulte à enfant
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
Je m'attendais à ce que ça l'envoie dans de l'eau, mais là, si jamais ça ne le fait pas partir assez loin, comment il se mangerait à l’atterrissage. 😱

Contribution le : 21/08 23:10:10
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