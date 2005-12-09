Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Catapulte à enfant 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 22/07 09:58:34

blahmeuh Re: Catapulte à enfant 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2212 Karma: 556 faut pas mettre un enfant de 150kg dans la catapulte.

Contribution le : 22/07 10:25:15

alfosynchro Re: Catapulte à enfant 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21185 Karma: 8830 Pas mal pour s'envoyer en l'air !

Contribution le : 22/07 12:51:08

Loom- Re: Catapulte à enfant 0 #4

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11243 Karma: 4802 L'airbag est assez gros .

Contribution le : 22/07 12:58:47

Crazy-13 Re: Catapulte à enfant 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10078 Je m'attendais à ce que ça l'envoie dans de l'eau, mais là, si jamais ça ne le fait pas partir assez loin, comment il se mangerait à l’atterrissage.

Contribution le : 21/08 23:10:10