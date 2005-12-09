|Daniellou
|
Catapulte à enfant
|
4 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
|
Contribution le : 22/07 09:58:34
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
|
faut pas mettre un enfant de 150kg dans la catapulte.
Contribution le : 22/07 10:25:15
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21185
Karma: 8830
|
Pas mal pour s'envoyer en l'air !
Contribution le : 22/07 12:51:08
|Signaler
|Loom-
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
|
L'airbag est assez gros .
Contribution le : 22/07 12:58:47
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
|
Je m'attendais à ce que ça l'envoie dans de l'eau, mais là, si jamais ça ne le fait pas partir assez loin, comment il se mangerait à l’atterrissage.
Contribution le : 21/08 23:10:10
|Signaler