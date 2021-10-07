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Daniellou
Compilation de chutes et autres accidents de golfette
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5945
M'est avis que les conducteurs ne buvaient pas que de l'eau dans certains cas

Contribution le : 22/07 10:01:29
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blahmeuh
Re: Compilation de chutes et autres accidents de golfette
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
Gen IA : une voiturette ne peut pas pousser 2 tonnes de SUV comme ça... et quant à la première séquence qui montre un bonhomme se transformer en banquette !..

Contribution le : 22/07 10:23:08
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Daniellou
Re: Compilation de chutes et autres accidents de golfette
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
Ok peut-être pour le SUV mais je ne vois pas le bonhomme se transformer en banquette
En tout cas déso, j'essaie toujours d'éviter les Gen IA et là en regardant attentivement (mis à part, peut-être le SUV) je reste dubitatif

Contribution le : 22/07 10:31:34
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