Compilation de chutes et autres accidents de golfette
|Daniellou
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Compilation de chutes et autres accidents de golfette
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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M'est avis que les conducteurs ne buvaient pas que de l'eau dans certains cas
Contribution le : 22/07 10:01:29
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|blahmeuh
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Gen IA : une voiturette ne peut pas pousser 2 tonnes de SUV comme ça... et quant à la première séquence qui montre un bonhomme se transformer en banquette !..
Contribution le : 22/07 10:23:08
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|Daniellou
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0 #3
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Membre Premium
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Ok peut-être pour le SUV mais je ne vois pas le bonhomme se transformer en banquette
En tout cas déso, j'essaie toujours d'éviter les Gen IA et là en regardant attentivement (mis à part, peut-être le SUV) je reste dubitatif
Contribution le : 22/07 10:31:34
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