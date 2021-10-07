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Daniellou Compilation de chutes et autres accidents de golfette 1 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 M'est avis que les conducteurs ne buvaient pas que de l'eau dans certains cas

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 22/07 10:01:29

blahmeuh Re: Compilation de chutes et autres accidents de golfette 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2212 Karma: 556 Gen IA : une voiturette ne peut pas pousser 2 tonnes de SUV comme ça... et quant à la première séquence qui montre un bonhomme se transformer en banquette !..

Contribution le : 22/07 10:23:08

Daniellou Re: Compilation de chutes et autres accidents de golfette 0 #3

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 Ok peut-être pour le SUV mais je ne vois pas le bonhomme se transformer en banquette

En tout cas déso, j'essaie toujours d'éviter les Gen IA et là en regardant attentivement (mis à part, peut-être le SUV) je reste dubitatif

Contribution le : 22/07 10:31:34