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Daniellou
Homme orchestre
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
Un homme orchestre de petite taille rentre et joue dans un restaurant improbable où les clients mangent de grosses tranches de pastèque avec des couverts
(ça ressemble un peu à certains de mes rêves où au réveil je me dis : "mais ??? Pourquoi?!?")

Contribution le : 22/07 10:08:25
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blahmeuh
Re: Homme orchestre
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
Déjà sonorisé le resto

Contribution le : 22/07 10:17:07
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