

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945

Un homme orchestre de petite taille rentre et joue dans un restaurant improbable où les clients mangent de grosses tranches de pastèque avec des couverts

(ça ressemble un peu à certains de mes rêves où au réveil je me dis : "mais ??? Pourquoi?!?")

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Contribution le : 22/07 10:08:25