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Daniellou
Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
Un homme les corrige avec une batte de baseball et plastique

Contribution le : 22/07 10:09:48
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blahmeuh
Re: Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
Tout le monde a un casque, donc la batte aurait pu être une vraie, il n'y aurait pas eu de bobo
Des fois ya que comme ça que ça rentre !

Contribution le : 22/07 10:16:04
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