Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert
|Daniellou
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Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un homme les corrige avec une batte de baseball et plastique
Contribution le : 22/07 10:09:48
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Tout le monde a un casque, donc la batte aurait pu être une vraie, il n'y aurait pas eu de bobo
Des fois ya que comme ça que ça rentre !
Contribution le : 22/07 10:16:04
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