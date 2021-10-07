Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 Un homme les corrige avec une batte de baseball et plastique

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 22/07 10:09:48

blahmeuh Re: Quand les motards attendent sur le passage piéton que le feu passe au vert 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2212 Karma: 556 Tout le monde a un casque, donc la batte aurait pu être une vraie, il n'y aurait pas eu de bobo

Des fois ya que comme ça que ça rentre !

Contribution le : 22/07 10:16:04